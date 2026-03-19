VRATILO SE SVJETLO

Obračunavali se s ilegalnim korisnicima, HEP dolazio isključivati struju: Problemi u dvorani koju je Grad Zagreb prošle godine otvorio

VL
Autor
Večernji.hr
19.03.2026.
u 14:35

Ponovno svijetli svjetlo u dvorani na Vrbiku, javljaju iz trnjanskog ogranka stranke Možemo. "Dvorana je zadnjih mjeseci bila u mraku, a razlog seže u naslijeđe ilegalnog korisnika koji je godinama bespravno koristio prostor. Taj korisnik ove je godine dobio pravomoćnu odluku da napusti kancelarijski prostor od 116 kvadrata u kojem je desetljeće držao svoje firme i udruge. Osim što je prostor koristio bez ugovora, ilegalno se priključio i na instalacije, uključujući struju. Isto je napravio i s ilegalnom streljanom, koja je u međuvremenu srušena, a na njenom mjestu napravljen je motorički park za najmlađe", objašnjavaju.

Zadnjih mjeseci, kako kažu, "najodvratnije žutilo" je optuživalo Grad Zagreb za krađu struje. "HEP je na temelju prijave drugog ilegalnog korisnika (knjigovodstvenog servisa koji je u prostoru od 150 kvadrata i koji također nema nikakve papire, ali neka institucije rade svoj posao) išao iskopčati struju za dvoranu pod gradskom ustanovom Upravljanje sportskim objektima gdje se nitko nije mogao nadati nakon preuzimanja dvorane i njenog uređenja da se ilegalno koristila struja godinama s priključcima", pišu iz Možemo.

Situacija s HEP-om je riješena, dodaju, dvorana je dobila struju i nastavlja program koji je imala prošle godine, "na korist zajednici u odnosu na privatnu zapuštenu i propalu prčiju koju je Grad Zagreb nakon desetljeća privatluka uredio i stavio u javnu funkciju", naglašavaju.

"Izbacivanjem ilegalnih korisnika dvorana će dobit na još većoj vrijednosti (prave svlačionice i skladište), a i samim time ono što je na otvorenju prošle godine najavljeno - dvorana može biti na korist i za sportske i kulturne programe, a najvažnije od svega - za javnu potrebu svih i nikad više divljih uzurpatora prostora bez ugovora i plaćanja za svoje vlastite biznise i interese", zaključili su iz stranke. 

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, podsjetimo, svečano je otvorio novouređenu sportsku dvoranu na Vrbiku u siječnju prošle godine, a dvorana je nakon gotovo dva desetljeća vraćena u posjed Gradu Zagrebu sredinom siječnja 2024. godine. Kompleks na 458 metara kvadratnih zbog lošeg stanja prošao je kroz opsežnu obnovu koja je obuhvatila sanaciju krovišta, zamjenu stolarije te radove na unutarnjem uređenju prostora. Izvršeno je uređenje sanitarnih prostora i pripadajućih instalacija, kao i garderobnih prostora. Postavljena je i nova rasvjeta, zamijenjen je sportski parket, a sustav grijanja i ventilacije u potpunosti je obnovljen ugradnjom energetskih učinkovitih dizalica topline. Ukupno ulaganje u obnovu iznosilo je oko 460.000 eura plus PDV.
