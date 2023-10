FOTO, VIDEO Pogledajte atmosferu na svečanom otvorenju novog zagrebačkog MET Boutique hotela

Stotine uzvanika okupilo se večeras u atriju luksuznog MET Boutique hotela, okićenog s pet zvjezdica, u povodu svečanog otvorenja. Smjestio se u samom središtu povijesne jezgre metropole, u Praškoj 4, na mjestu nekadašnje slavne Galerije Karas, a investitor je albanska kompanija Gener 2, koja je u vlasništvu jednog od najbogatijih Albanaca Bashkima Ulaja.

Otvorenju hotela, koji se proteže na pet katova te broji 26 luksuznih i moderno uređenih soba, restoranom, barom te dvoranom za sastanke, prisustvovali su, među ostalima i predsjednik investitorske tvrtke Ahmet Ulaj, zagrebački dogradonačelnik Luka Korlaet te ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, koja se okupljenima obratila uime premijera Andreja Plenkovića.

– Ovaj hotel je mali ali ima veliku simboliku. Među ostalim, ukazuje i na dobrosusjedske odnose i prijateljstvo između hrvatskog i albanskog naroda. Investitor ovog projekta je jedna poznata albanska tvrtka Gener 2, a izgradnjom ovog hotela modernu smo arhitekturu implementirali u staru jezgru grada, dajući joj jedan novi život – kazao je Ahmet Ulaj.

Za interijer te eksterijer hotela, u kojemu će se u prosincu otvoriti i Spa centar, a s čije terase možete uživati u pogledu na Zagrebačku katedralu, zaslužni su slavni arhitekti Krunoslav Ivanišin i Lulzim Kabashi, vlasnici ureda Ivanišin.Kabashi.arhitekti.

– Ovaj novootvoreni objekt uvelike pridonosi urbanoj obnovi našeg grada. Odnosno, aktivirano je nešto što je dugo stajalo inertno i nedostupno. Arhitekti ovog zdanja zasigurno su ponajbolji domaći arhitekti koji su uvelike zadužili arhitektonsku scenu, kako Zagreba, tako i Hrvatske. Na ovoj se zgradi vidi njihovo poznavanje povijesti te suvremene arhitektonske scene, a pri projektiranju su ostali kreativni i svoji te ostavili snažan autorski pečat – istaknuo je Korlaet.

Gradnja modernog zdanja započela je još 2017., a pri projektiranju glavni je cilj bio, kako je istaknuto na otvorenju, stvoriti interijer koji odiše modernošću, udobnošću i nepogrešivim luksuzom, izbjegavajući predvidljivost.

– Cilj Vlade RH je razvoj što više kvalitete i ulaganje u kvalitetne sadržaje i upravo to nas veseli, kada pogledamo strukturu ovog hotela. Do danas smo udvostručili broj hotela s četiri i pet zvjezdica. Od 2017. do danas uloženo je preko 6,2 milijarde eura u ovakve komplekse, a u tom smo tempu nastavili i kroz Nacionalni plan opravaka i otpornosti, gdje smo osigurali 300 milijuna eura sredstava upravo za podizanje kvalitete konkurentnosti hrvatskog turizma – naglasila je Nikolina Brnjac koja je zajedno s Lukom Korlaetom te Ahmetom Ulajem, rezanjem vrpce, svečano otvorila hotel.