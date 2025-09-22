FOTO Plava ograda osvanula oko pokretnih stepenica u centru Zagreba: Konačno kreće važan projekt

Nakon više od godinu i tri mjeseca, konačno se ide u zamjenu neispravnih pokretnih stepenica kod Importanne Centra na Tomislavcu. Da se njihov silazni trak zaustavio prvi put smo pisali u srpnju 2024. godine, a u Gradu su od tad obećavali popravak, a zatim i zamjenu ekslalatora. Pošto se natječajni postupak za nabavu i ugradnju novih stepenica oduljio zbog žalbenog postupka, tek je nedavno odabran izvođač radova. A prema fotografijama koje je uhvatio Pixsellov fotoreporter, izgleda da se sa zamjenom konačno krenulo.

S odabirom tvrtke koja će nabaviti nove pokretne stepenice te ih montirati zapelo je jer se konkurent na natječaju vrijednom 650.000 eura žalio pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Natječaj je raspisan krajem prošle godine, a nakon tromjesečnog postupka, za posao je odabrana tvrtka MIG iz Zagreba, koja ga je pristala obaviti za 804.125 eura. Ponudu je predala i tvrtka TK Elevator Eastern Europe, a premda je bila povoljnija, Grad ju je odbio jer nije dostavljena bankarska garancija ni točno popunjen troškovnik te je neispravno provedena uplata pologa.

Tvrtka se u ožujku pak žalila DKOM-u, a kao argumente je, među ostalim, navela da neispravno popunjavanje troškovnika nije razlog za odbijanje ponude, kao i da odabrani izvođač nema iskustva u takvim poslovima te da za radove namjerava angažirati podugovaratelja. Komisija je žalbu usvojila te je 29. travnja poništila odluku o odabiru, a Gradu je naloženo da ponovno prođe kroz pristigle ponude. To je i učinjeno, ali je početkom srpnja ponovno odabrana tvrtka MIG.

Nabava se tako oduljila, a budući da je predviđeno trajanje radova na zamjeni stepenica pet mjeseci od dana uvođenja u posao, sasvim je sigurno da će se Zagrepčani običnim stubama morati koristiti još najmanje do kraja ove te dijelom iduće godine.