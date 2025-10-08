FOTO Pijana 44-godišnjakinja izazvala lančani sudar na Srednjacima

Lančani sudar u nedjelju oko 22.20 sati na Srednjacima izazvala je 44-godišnja vozačica pod utjecajem alkohola od 1,16 g/kg. Prema izvješću Policijske uprave zagrebačke, vozačica se kretala u smjeru sjevera, no nije se držala sredine prometne trake te je prešla na obilježeno parkiralište, gdje je udarila u parkirani automobil marke Hyundai u vlasništvu 70-godišnjaka. Od siline udarca, Hyundai se nekontrolirano pomaknuo i udario u još četiri parkirana vozila.

U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je veća materijalna šteta. Policija je 44-godišnjakinju uhitila te ju smjestila u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola, nakon čega je privedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Sud je 44-godišnjakinju proglasio krivom i kaznio novčanom kaznom od 820 eura te joj izrekao zaštitnu mjeru zabrane vožnje u trajanju od mjesec dana.