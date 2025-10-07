Zagrebački Holding traži od Skupštine suglasnost za kredit od 131 milijuna eura

Zagrebački holding (ZGH) uputit će danas na dnevni red 4. sjednice Gradske skupštine zahtjev za davanje suglasnosti za zaključenje ugovora o kreditu u visini do 131 milijun eura. Tim će kreditom ZGH zatvoriti sve dosadašnje kreditne obveze te nastaviti otplaćivati dug po značajno povoljnijim uvjetima, javljaju iz Grada.

– Pozitivno poslovanje treću godinu za redom, uspješna financijska stabilizacija te rast kreditnog rejtinga Zagrebačkog holdinga za četiri razine stvorili su preduvjete da se Holding može zadužiti po znatno povoljnijim uvjetima, usporedivim s onima vodećih poduzeća na domaćem tržištu – istaknuo je gradonačelnika Tomislav Tomašević.

Novi ugovor ne predstavlja dodatno zaduživanje, već se ostvaruju značajno povoljniji uvjeti otplata, ističu s Radićeva trga. Prethodni kredit podignut je u rujnu 2022. godine od grupe banaka, u iznosu do 240 milijuna eura, radi tadašnje žurne stabilizacije financijske situacije te servisiranja zatečenih kreditnih obveza i obveza prema dobavljačima. Ugovorena je varijabilna kamatna stopa s prosječnom kamatnom maržom od 3,04% koja se uvećavala za 6-mjesečni EURIBOR. Tražena su jamstva u visini od 240 milijuna eura, a uključivala su hipoteke na nekretninama, sudužništvo povezanih poduzeća, kao i djelomično jamstvo Grada Zagreba. Od tada do danas, iznos kreditnog duga Zagrebačkog holdinga gotovo je prepolovljen zahvaljujući ubrzanom razduživanju, podsjećaju.

Novi kredit podiže se u visini do 131 milijun eura, uz fiksnu kamatnu stopu u visini od 2,33%, a jamstvo iznosi 60 milijuna eura, isključivo kroz zalog na nekretninama. Zahvaljujući mogućnosti ugovaranja značajno povoljnijih uvjeta, ukupni trošak kamata za period otplate smanjen je za gotovo 13 milijuna eura u odnosu na ranije ugovorene uvjete.

– S obzirom na pozitivan trend poslovanja, očekujemo da ZGH ubuduće neće morati koristiti kredite za otplatu naslijeđenih dugova, već da će se instrument kredita koristiti isključivo za razvojne potrebe, poput ulaganja u kupovinu komunalne opreme i vozila, projekte izgradnje garaža ili ulaganja u plinsku i vodnu infrastrukturu – rekao je Ivan Novaković, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga. U dokumentima upućenima Gradskoj skupštini nalaze se svi važni podaci o vezani za kredit Zagrebačkog holdinga, kažu iz Grada.