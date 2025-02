FOTO Ovako izgleda javno parkiralište u Zagrebu: 'Vidi se da ih uopće nije briga, ne možemo ovako'

Sve što vam mogu reći jest da ne mogu vjerovati da se ovdje nekoć naplaćivalo parkiranje, doviknula nam je gospođa dok je pažljivo obilazila lokve i gacala po blatnom puteljku na putu prema zgradi u kojoj radi. Nekoliko minuta prije toga uparkirala se autom na istočno parkiralište Zagrebačkog velesajma, a slobodno mjesto tražila je, kako smo vidjeli, oprezno obilazeći kaljuže pune vode i druge goleme rupe načičkane po tlu.

Ugroženi su i amortizeri

Nakon što je zbog radova na budućem društveno-kulturnom centru i knjižnici Paromlin ukinuto istoimeno javno parkiralište s 450 mjesta, kao alternativa vozačima ponuđena je lokacija kod Velesajma. Ona je do 5. travnja 2024. godine bila uvrštena u zonu naplate IV. 2 te je cjelodnevno parkiranje stajalo 70 centi, no kako vozači zbog ukidanja mjesta kod Paromlina ne bi bili zakinuti, postala je besplatna sve dok traju radovi na kompleksu budućeg centra, što bi trebalo biti do lipnja 2026. Parkiralište kod Velesajma tako koriste oni koji na posao putuju iz udaljenijih kvartova na jugu i istoku metropole, primjerice Svete Klare, Lučkog i Brezovice, ali i gradova poput Velike Gorice, a prednost mu je u tome što se s druge strane Avenije Većeslava Holjevca, s kojom graniči, nalazi autobusno stajalište za čak 11 linija prema Glavnom kolodvoru.

I limun je sladak kad je gratis, dometnuo je jedan vozač dok je izlazio iz automobila na parkiralištu, no to ne mijenja činjenicu da je prostor kod Velesajma, plaćali korisnici njegovo korištenje ili ne, u katastrofalnom stanju. Osim za osobna vozila, koristi se svakodnevno i za parkiranje kamiona i autobusa međugradskog prijevoza pa je šljunčana podloga kojom prelazi na tisuće guma sad puna rupa. Za suhih dana stvaraju se oblaci prašine, u opasnosti su amortizeri, a kamenčići koji "frcaju" posvuda mogu prouzročiti i ogrebotine na karoseriji. A kad padne kiša, kažu vozači, nastaju lokve duboke do gležnja, ponegdje i lista, što je posebno problematično ostavite li auto na nezgodnom mjestu tik prije pljuska. Rupa je pak toliko da ih je gotovo nemoguće izbjeći.

18.2.2025., Zagreb - Prica o besplatnom parkiralistu s istocne strane Zagrebackog velesajma koje je u groznom stanju vec duze vrijeme.

– Mi se na poslu znamo šaliti pa parkiralište zovemo "mali Bundek". Govorimo tako jer s vremena na vrijeme po lokvama znaju plivati patkice s obližnjeg jezera – kazala nam je Vesna Hrženjak. No, dodala je, povremeno Zagrebparking, Holdingova podružnica koja upravlja parkiralištem, sanira prostor. Dva puta godišnje nanosi se novi sloj šljunka kojim se prekriju rupe, što djelomično pomaže situaciji. – Ovih dana je hladno i kišno pa valjda sad ne rade ništa po tom pitanju. Ali trebalo bi parkiralište asfaltirati, to bi bilo najbolje rješenje – ustvrdila je V. Hrženjak.

Da nešto treba učiniti, i to što prije, smatra i Siniša Lelak. – I kad se naplaćivalo nisu to nešto održavali, a sad kao da ih uopće nije briga. Auto mi izgleda kao da svaki dan vozim reli. Stvarno ne možemo tako funkcionirati, treba nadležne dovesti u red – poručio je.

No čini se da će situacija do daljnjeg ostati ovakva, barem sudeći prema odgovoru koji smo dobili iz Holdinga.

– Zagrebparking održava parkiralište nasipavanjem šljunčane mase, koje se prema tehničkim pravilima struke obavlja u sušnijem razdoblju godine kada je zbijenost podloge dovoljno čvrsta kako bi se spriječila ulegnuća površine. Tim se radovima, sukladno tome, planira pristupiti početkom proljeća – kazali su u komunalnom divu.

Gdje je zapeo projekt Gredelj

Kako je lanjskog travnja rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, besplatno makadamsko parkiralište kod Velesajma uvedeno je kao privremeno rješenje, a u međuvremenu će se raditi na stvaranju dodatnih 450 mjesta kod bivše tvornice Gredelj. Radovi su trebali biti dovršeni do konca prošle godine, no još nisu ni počeli jer je javnu nabavu za izvođača zakomplicirao žalbeni postupak.

Prvu odluku o odabiru "srušila" je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) pa je Grad morao ponovno pregledati zaprimljene ponude. Umjesto tvrtke Pedom Asfalti, za posao je odabrana tvrtka Graditelj svratišta, a to se dogodilo krajem lanjskog studenog. Ugovor s izvođačem potpisan je pak tek 31. siječnja.

Projektom je planirano uređenje parkirališta s oko 400 mjesta za automobile, ali i 48 za motocikle te 52 za bicikle. Dodatnih će 25 parkirališnih mjesta biti rezervirano za vozila osoba smanjene pokretljivosti. Izgradit će se i pristupna prometnica koja će voditi do parkirališta, a uz nju će se ucrtati i biciklističko-pješačka staza.