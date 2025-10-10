Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KRITIČNA MASA

FOTO Biciklisti okupirali centar Zagreba: Riječ je o tradicionalnoj vožnji, pogledajte fotografije

Zagreb: Jesenska kritična masa, vožnja biciklima u organizaciji Sindikata biciklista
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/5
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.10.2025.
u 21:08

Kritična masa, biciklistička povorka s ciljem promocije bicikla kao ekološkog i atraktivnog gradskog prijevoznog sredstva, održava se u organizaciji Sindikata biciklista od 2011. godine.

Mnoštvo biciklista danas je propedaliralo kroz centar grada te tako okupiralo pažnju prolaznika i vozača. Kako ranije najavili, održana je jesenska kritčna masa - masovna vožnja biciklima kojom se želi pokazati kako postoje rješenja za prometne gužve, ljepše i čišće gradove - tijekom cijele godine. Događa je organizirao Sindikat biciklista. 

"Napominjemo da ova biciklistička vožnja nije sportska utrka. Vozi se polako, uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije", poručili su organozatori. Kritična masa, biciklistička povorka s ciljem promocije bicikla kao ekološkog i atraktivnog gradskog prijevoznog sredstva, održava se u organizaciji Sindikata biciklista od 2011. godine.

Kako navode, izazovi dnevnih migracija stanovništva u gradovima sve su veći, poboljšanje mreže javnog gradskog prometa je nužno, ali i iziskuje puno vremena i novca što se nekim jedinicama lokalne samouprave i javnosti čini kao nepremostiv problem. To nas nikako ne smije obeshrabriti: već sama prilagodba i širenje postojeće biciklističke infrastrukture je mali korak, ali i najbezbolniji način savladavanja dijela problema prometnih gužvi, buke i zagađenja. Problem je to koji posebno muči Grad Zagreb i okolicu, u kojem svakodnevni zastoji i gužve postaju pravilo, a ne iznimka. Jesenskom kritičnom masom Sindikat biciklista želi poručiti da je korištenje bicikala jednostavan, brz i priuštiv način za jačanje održive mobilnosti u gradovima, osobito u Zagrebu, a promjena navika u načinu kretanja gradom nužna. 
Ključne riječi
biciklistička karavana Zagreb kritična masa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još