FOTO Biciklisti okupirali centar Zagreba: Riječ je o tradicionalnoj vožnji, pogledajte fotografije

Mnoštvo biciklista danas je propedaliralo kroz centar grada te tako okupiralo pažnju prolaznika i vozača. Kako ranije najavili, održana je jesenska kritčna masa - masovna vožnja biciklima kojom se želi pokazati kako postoje rješenja za prometne gužve, ljepše i čišće gradove - tijekom cijele godine. Događa je organizirao Sindikat biciklista.

"Napominjemo da ova biciklistička vožnja nije sportska utrka. Vozi se polako, uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije", poručili su organozatori. Kritična masa, biciklistička povorka s ciljem promocije bicikla kao ekološkog i atraktivnog gradskog prijevoznog sredstva, održava se u organizaciji Sindikata biciklista od 2011. godine.

Kako navode, izazovi dnevnih migracija stanovništva u gradovima sve su veći, poboljšanje mreže javnog gradskog prometa je nužno, ali i iziskuje puno vremena i novca što se nekim jedinicama lokalne samouprave i javnosti čini kao nepremostiv problem. To nas nikako ne smije obeshrabriti: već sama prilagodba i širenje postojeće biciklističke infrastrukture je mali korak, ali i najbezbolniji način savladavanja dijela problema prometnih gužvi, buke i zagađenja. Problem je to koji posebno muči Grad Zagreb i okolicu, u kojem svakodnevni zastoji i gužve postaju pravilo, a ne iznimka. Jesenskom kritičnom masom Sindikat biciklista želi poručiti da je korištenje bicikala jednostavan, brz i priuštiv način za jačanje održive mobilnosti u gradovima, osobito u Zagrebu, a promjena navika u načinu kretanja gradom nužna.