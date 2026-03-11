Festival svjetla Zagreb - Gdje svjetlo postaje umjetnost (Where Light Becomes Art)

Uoči proljeća grad se polako budi iz zimskog ritma, a Festival svjetla Zagreb taj trenutak pretvara u dinamičnu pozornicu na kojoj svjetlo postaje medij umjetničkog izraza, pozivajući posjetitelje da grad dožive iz nove perspektive. Festival svjetla Zagreb ove se godine održava od 18. do 22. ožujka 2026. godine.

Tijekom pet dana, grad postaje domaćin 26 svjetlosnih radova raspoređenih na 21 lokaciji, koji zajedno čine snažnu i raznoliku umjetničku cjelinu. Kroz kreativne instalacije, projekcije i animacije, Festival donosi novu interpretaciju urbanog prostora, spajajući suvremenu tehnologiju i umjetničko pripovijedanje u dojmljiv vizualni doživljaj. Uz radove hrvatskih autora, ove godine predstavljaju se i deset međunarodnih umjetnika iz Češke, Francuske, Njemačke, Slovačke i Španjolske, privlačeći posjetitelje svih generacija i goste iz cijelog svijeta.

Foto: Marin Tomaš

Novost ovogodišnjeg izdanja je i FOL Zagreb mobilna aplikacija, dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku putem Google Play i Apple Store platformi. Aplikacija posjetiteljima omogućuje jednostavno planiranje obilaska festivala, pregled svih lokacija i instalacija na interaktivnoj karti te pristup detaljnim informacijama o radovima i umjetnicima, čineći festivalsko iskustvo još preglednijim i pristupačnijim.

Sve veća međunarodna prepoznatljivost Festivala potvrđena je činjenicom da je Festival svjetla Zagreb prepoznat od strane European Best Destinations i Forbesa kao jedno od najboljih događanja u Europi za posjet u 2026. godini, čime se dodatno pozicionira kao jedno od istaknutih europskih kulturnih događanja s visokom međunarodnom medijskom vidljivošću.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Festival svjetla Zagreb mnogo je više od vizualnog doživljaja – on simbolizira buđenje grada i početak svjetlijeg dijela godine. Poziva na istraživanje, šetnju i ponovno povezivanje s urbanim prostorom, pretvarajući Zagreb u otvorenu galeriju u kojoj svjetlost naglašava njegovu kulturu, baštinu i suvremeni identitet.

Održivost i briga za okoliš sastavni su dio identiteta Festivala svjetla Zagreb. Kroz suradnju sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF), Festival i ove godine stavlja fokus na aktualne ekološke teme. Poseban naglasak usmjeren je na utjecaj klimatskih promjena na more i morski život, s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirodnih ekosustava i odgovornog odnosa prema okolišu.

Foto: Dubravko Miloslavić

Festival svjetla Zagreb poziva vas da doživite grad u novom svjetlu. Uđite u svijet kreativnosti, umjetnosti i suvremenih ideja te dočekajte proljeće u gradu koji se kroz svjetlo neprestano iznova otkriva.

Vidimo se u Zagrebu! ✨

Više: festivalsvjetlazagreb.hr

#ZagrebLights #FestivalSvjetlaZagreb