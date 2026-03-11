Luksuz u Zagrebu ide do 13.000 €/m² pa smo našli novogradnju koja se prodaje za 2.900

Cijene nekretnina u Zagrebu posljednjih godina bilježe snažan rast, a pojedine luksuzne zgrade u samom središtu grada dosežu iznose koji su višestruko viši od gradskog prosjeka. Prema podacima agencije Luva Real Estate, među najskupljim stambenim adresama u metropoli ističu se Ban Centar, Gold Residence, Park Kneževa te noviji projekti na Langovu trgu.

Jedna od najpoznatijih luksuznih zgrada u Zagrebu svakako je Ban Centar, smješten u samom srcu grada, tik uz Trg bana Josipa Jelačića. Riječ je o stambeno-poslovnoj zgradi raspoređenoj na pet podzemnih i osam nadzemnih etaža, u kojoj se nalaze stanovi, poslovni prostori i podzemna garaža. Neki od stanova nude panoramski pogled na Zagrebačku katedralu i Medvednicu, što dodatno podiže njihovu vrijednost. U zgradi djeluju i institucije poput predstavništva Europske komisije i Mađarskog kulturnog centra, a cijene stanova ondje mogu dosegnuti i više od 13.000 eura po četvornom metru.

Među luksuznijim projektima ističe se i Gold Residence, smješten u mirnoj i zelenoj četvrti neposredno uz park Ribnjak. Ova moderna stambeno-poslovna zgrada privlači kupce koji žele kombinaciju prestižne lokacije, blizine centra i mirnijeg okruženja. Cijene stanova u Gold Residenceu variraju, ali također mogu dosegnuti više od 10.000 eura po kvadratu, što ga svrstava među skuplje adrese u Zagrebu. U samom centru grada nalazi se i kompleks Park Kneževa, luksuzni stambeno-poslovni projekt između ulica Kneza Borne i Branimirove. Kompleks se prostire na oko 19.000 četvornih metara te obuhvaća pet zgrada s osam katova, okruženih zelenilom i privatnim dvorištem. Stanovi u ovom kompleksu također postižu visoke cijene, koje mogu prelaziti 10.000 eura po kvadratu, osobito u novijim i luksuzno opremljenim stanovima.

Slične cijene bilježe i noviji projekti u centru grada, primjerice na Langovu trgu, gdje kvadrat u pojedinim novogradnjama također prelazi 10.000 eura. Ipak, takve cijene znatno odskaču od prosjeka na hrvatskom tržištu nekretnina. Prema velikoj analizi internetskog oglasnika Njuškalo, prodavatelji stanova u Hrvatskoj su u prošloj godini u prosjeku tražili 3.636 eura po kvadratu, što je rast od 6,5 posto u odnosu na godinu prije. Kada je riječ o Zagrebu, rast je još izraženiji – cijene su porasle za 14,94 posto, a prosječna tražena cijena stana u glavnom gradu iznosila je 3.698 eura po kvadratu.

No, unutar Zagreba razlike su također velike. U pojedinim rubnim dijelovima grada cijene su znatno niže nego u središtu. Tako se, primjerice, u Sesvetskom Kraljevcu kvadrat novogradnje trenutačno može pronaći i za oko 2.789 eura. Općenito, među najpovoljnijim dijelovima Zagreba i dalje se ističu Sesvete, Dubrava te Podsused-Vrapče, gdje se cijene stanova u novogradnji najčešće kreću između 2.500 i 2.900 eura po kvadratu.

Analiza Njuškala, kao što smo ranije pisali, pokazuje i velike regionalne razlike u ostatku Hrvatske. Najviše se za kvadrat stana traži u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje prosjek doseže 4.182 eura, dok su na drugom mjestu Dubrovačko-neretvanska županija s prosjekom od 3.834 eura te Primorsko-goranska županija s oko 3.789 eura po kvadratu. Slijedi Zadarska županija, gdje se u prosjeku traži 3.674 eura. S druge strane, u dijelu kontinentalnih županija cijene su znatno niže. Najniža prosječna tražena cijena zabilježena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje kvadrat stana iznosi oko 1.315 eura, dok se u Požeško-slavonskoj traži oko 1.385 eura. Slijede Bjelovarsko-bilogorska s oko 1.572 eura te Virovitičko-posavska županija s prosjekom od 1.631 euro po kvadratu.