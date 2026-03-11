Naši Portali
Ubojica iz Gospića napao četiri policajca tijekom transporta!
PRONAĐEN AZBEST

FOTO Novi problemi sa zgradom Vjesnika: Radovi prekinuti, odgađa se rušenje!

Zagreb: Postavljena dizalica na zgradu Vjesnika na kojoj traju pripreme za rušenje
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Gabrijela Krešić
11.03.2026.
u 13:26

O daljnjem planu rušenja nebodera, uključujući i mogućnost miniranja, Glavinić je rekao da će više informacija biti izneseno na konferenciji za medije krajem tjedna

Državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić kazao je danas da su tijekom radova na Vjesniku pronađeni tragovi azbesta, zbog čega su radovi na tom dijelu zgrade privremeno zaustavljeni. Naveo je da očekuju nalaz stručnog nadzora, koji bi, prema njegovim riječima, mogao stići već do kraja dana.

Glavinić je pojasnio da je prvotni plan bio da se mehanički radovi nastave do 16. etaže. Za to je, kako kaže, dobiveno i zeleno svjetlo, a izvođač je namjeravao ukloniti antenu s posljednje etaže te reklamu na vrhu zgrade. Međutim, nakon pronalaska azbesta zabranjen je rad na 16. etaži. Radovi se zato trenutačno odvijaju samo do 14. kata. Aktivnosti koje su bile najavljene za danas i sutra zasad se neće provoditi. Prema njegovim riječima, upravo uklanjanje reklame, antene i tehničke etaže ima važan utjecaj na tijek radova.

– Stručni nadzor zabranio je radove na 15. katu. Radovi podupiranja, dodatnih pojačanja i čišćenja samog nebodera mogu se izvoditi do 14. kata i dokle god izvođač ne ukloni azbest. Zbog toga se odgađa rušenje zgrade, ali i otvaranje Slavonske avenije – kazao je Glavinić.

FOTO Pripreme za rušenje Vjesnika
Zagreb: Postavljena dizalica na zgradu Vjesnika na kojoj traju pripreme za rušenje
– Završena su ispitivanja betona i armature, izvođač je zaprimio rezultate da ima azbesta na 16. etaži. Ondje je čelična konstrukcija, a kao mjera zaštite od požara kad se Vjesnik gradio, postavljao se na stupove azbest. Stručni nadzor zabranio je radove na 16. i 15. etaži, tako da se čišćenje nebodera i radovi mogu izvoditi samo do 14. etaže – pojasnio je Glavinić. Dodao je ugovor ima dodatnu odredbu da je, ako se nađe prisutnost azbesta, izvođač dužan da ga zbrine te, također, izvođač ima pravo na vremensku odgodu radova. 

Što se količine azbesta tiče, državni tajnik kaže da je teško o njoj govoriti. - 24 stupa su na kojima je sigurno da se nalazi azbest - rekao je pa dodao da će nadzor potvrditi koliko je točno vremensko odgađanje radova. 

Kazao je i da se nikakve mehaničke radnje nisu odvijale na 16. etaži, a s "Andrijom Štamparom" provjereno je i je li azbest utjecao na zrak. - Oni imaju mjerne stanice i nije zabilježeno nikakvo onečišćenje zraka - kazao je Glavinić.

Rekao je i da izvođač ima iskustva s uklanjanjem azbesta na sličnim projektima te da će ga zbrinuti podizvođač specijaliziran za takve zahvate. Na pitanje je li upravitelj zgrade znao da u objektu postoji azbest, odgovorio je kako se ta mogućnost spominjala tijekom postupka javne nabave. Dodao je da se, s obzirom na razdoblje u kojem je zgrada građena, pretpostavljalo da bi azbest mogao postojati, ali ga nije bilo moguće provjeravati kat po kat jer je neboder u stanju u kakvom jest.

Na nižim etažama, istaknuo je, azbest nije pronađen. O daljnjem planu rušenja nebodera, uključujući i mogućnost miniranja, Glavinić je rekao da će više informacija biti izneseno na konferenciji za medije krajem tjedna. Podsjetimo, tvrtka EURCO nedavno je počela s pripremama za rušenje nebodera, a rok je bio 19. svibnja.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
13:56 11.03.2026.

hahahaha--- koji jeftin štos za anex za poduplanje cijene

DX
Dx
13:42 11.03.2026.

Pronađen je način kako udvostručiti cijenu radova. Podrška za ovako inovativan pristup . Draga nacijo nismo bolje ni zaslužili, jer ovo kaj se izabralo je najmanje loše od ponude. Kud Ivo , tud i svi ostali.

GL
globalsolutions
14:03 11.03.2026.

Vjesnik je preživio potres, ali HDZ neće

