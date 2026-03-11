FOTO Ovako izgleda tržnica u kvartu na istoku Zagreba: 'Bljak! Tko je odgovoran za ovo?'

Prljava, u raspadu, puna štakora i smeća, tako stanovnici iz Dubrave opisuju tamošnju tržnicu ispod fotografija koje su sakupile brojne komentare u kvartovskoj Facebook grupi, a na kojima se mogu vidjeti hrpe smeća na zapadnom ulazu. "Zna li netko čiji je plac u Dubravi? Je li gradski ili privatni ili općinski...? Tko je nadležan održavati čistoću na prostoru gdje se još k tome prodaje hrana? Ako ulazite sa zapadne strane to ovako izgleda. Bljak!", piše u opisu.

A tržnica u zagrebačkoj Dubravi jedina je velika tržnica koja nije u gradskom, već u privatnom vlasništvu. U komentarima se, pak, ističe kako je manje bitno tko je vlasnik. "Ne bi trebala biti stvar čiji je prostor kad bi ljudi bili pristojni....Vidim ja jedan dan finu gospođu u tom ćošku na slici kako guli mandarinu i baca kore na pod. Ja joj kažem da to baš i nije u redu, a ona meni da je smeće već bilo tu... Znači li to da ako neka budala napravi sr..nje da je onda u redu da i ostali nastave? Ili bi to trebala biti iznimka?", piše u jednom od komentara.

Jedan Zagrepčanin predložio je i da se stanovnici Dubrave skupe i očiste tržnicu zajedničkim snagama. "Danas sam tamo oko 15.30 tko je voljan neka dođe pomoći", napisao je.