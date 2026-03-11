Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEPROPISNO ODLAGANJE OTPADA

FOTO 'Preskakali smo namočene madrace': Šire se fotografije hrpa smeća iz ovih zagrebačkih kvartova

Foto: screenshot Facebook
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
11.03.2026.
u 11:29

"Bože, di je onaj lepi čisti Zagreb kad sam bila klinka, žvaku nismo bacali na pod nego u džep pa doma u smeće. Kultura nam se srozala na samo dno", piše u jednom od komentara.

Razbacana odjeća i vreće pored spremnika za otpad ili glomazni otpad ostavljen ispod stabla, prizori su to s Trešnjevke i iz Prečkog koje Zagrepčani dijele po društvenim mrežama. "Građani Zagreba su grozni. Nikada ni s kim zadovoljni, a stalno rade nered u gradu i naseljima", komentirali su.

Ispod fotografije iz Prečkog jedna je Zagrepčanka rekla kako tu živi pet godina i pet godina konstantno ima smeća. "Od hrane do namještaja, odjeće, igračaka. Ma sve. Odvratno. I onda bude tako dva mjeseca i pokupe i drugi dan opet isto. Jednostavno, ljudi su nekulturni. Treba postaviti kameru na tom dijelu i slat kazne", napisala je. Netko je dodao kako je to "normalno u Prečkom".

A u jednom od komentara je i objašnjeno što se dogodilo netom prije nego je snimljena fotografija. "To jutro su odvezli hrpu preko koje se moralo preskakati, hodati po namočenim madracima i slično, pola sata kasnije sam se vraćala sa psom tim putem i već su četiri palete stajale! Nevjerojatno. A ovo prethodno smeće koje su navukli nije bilo tu "u dogovoru s Čistoćom" nego je stajalo i raslo jedno 3-4 mjeseca", napisala je jedna od stanovnica Prečkog.

Iako se gradonačelnika Tomislava Tomaševića nerijetko kritizira kada je u pitanju sustav odvajanja i prikupljanja otpada, u komentarima se ovaj put ističe kako će isto biti i "kad bude neko drugi gradonačelnik, to je totalna nekultura od djece pa nadalje". Mnogi žale i za prošlim vremenima. "Bože, di je onaj lepi čisti Zagreb kad sam bila klinka, žvaku nismo bacali na pod nego u džep pa doma u smeće. Kultura nam se srozala na samo dno", piše u jednom od komentara.
Ključne riječi
Prečko Trešnjevka Čistoća Zagreb smeće otpad

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
marsovac
12:29 11.03.2026.

to je kultura odredjenih krugova stanovnistva zagreba. Purgera gotovo vise nema, sljam je u vecini, sve je to stvar odgoja i kulture.......Da zagreb je prljav, nazalost. Sjecam ga se iz djetinstva i rane mladosti,......danas sramota za glavni grad.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!