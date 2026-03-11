FOTO 'Preskakali smo namočene madrace': Šire se fotografije hrpa smeća iz ovih zagrebačkih kvartova

Razbacana odjeća i vreće pored spremnika za otpad ili glomazni otpad ostavljen ispod stabla, prizori su to s Trešnjevke i iz Prečkog koje Zagrepčani dijele po društvenim mrežama. "Građani Zagreba su grozni. Nikada ni s kim zadovoljni, a stalno rade nered u gradu i naseljima", komentirali su.

Ispod fotografije iz Prečkog jedna je Zagrepčanka rekla kako tu živi pet godina i pet godina konstantno ima smeća. "Od hrane do namještaja, odjeće, igračaka. Ma sve. Odvratno. I onda bude tako dva mjeseca i pokupe i drugi dan opet isto. Jednostavno, ljudi su nekulturni. Treba postaviti kameru na tom dijelu i slat kazne", napisala je. Netko je dodao kako je to "normalno u Prečkom".

A u jednom od komentara je i objašnjeno što se dogodilo netom prije nego je snimljena fotografija. "To jutro su odvezli hrpu preko koje se moralo preskakati, hodati po namočenim madracima i slično, pola sata kasnije sam se vraćala sa psom tim putem i već su četiri palete stajale! Nevjerojatno. A ovo prethodno smeće koje su navukli nije bilo tu "u dogovoru s Čistoćom" nego je stajalo i raslo jedno 3-4 mjeseca", napisala je jedna od stanovnica Prečkog.

Iako se gradonačelnika Tomislava Tomaševića nerijetko kritizira kada je u pitanju sustav odvajanja i prikupljanja otpada, u komentarima se ovaj put ističe kako će isto biti i "kad bude neko drugi gradonačelnik, to je totalna nekultura od djece pa nadalje". Mnogi žale i za prošlim vremenima. "Bože, di je onaj lepi čisti Zagreb kad sam bila klinka, žvaku nismo bacali na pod nego u džep pa doma u smeće. Kultura nam se srozala na samo dno", piše u jednom od komentara.