Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI PRIJEDLOG

Dosta im je! Stanovnici ovog zagrebačkog kvarta pišu peticiju, žele svoju ZET liniju

Zagreb: Gužve prema gradskim grobljima zbog besplatnog javnog prijevoza
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
11.03.2026.
u 15:31

Stanovnici su istaknuli kako bi im ovakva linija značajno olakšala svakodnevan život

Stanovnici zagrebačkog kvarta Sveta Klara pokrenuli su online peticiju kojom traže uvođenje nove ZET-ove autobusne linije koja bi povezivala Svetu Klaru sa zagrebačkim Glavnim kolodvorom. Time bi stanovnici dobili izravniju i praktičniju vezu s gradskim središtem, istaknuli su građani na društvenim mrežama.

Prema prijedlogu stanovnika Sveta Klare, nova autobusna linija prometovala bi kroz Svetu Klaru i okolne ulice, od Avenije Većeslava Holjevca. Autobus bi zatim prolazio Ulicom Ivice Drmića, Oreškovićevom ulicom, Horvatovom ulicom, Mrkšinom i Svetoklarskom ulicom, a potom nastavio prema Utinjskoj i Remetinečkoj cesti, prolazeći pokraj zatvora u Remetincu. Trasa bi dalje vodila prema Ulici Luje Naletilića, pored Petrokova i mjesne crkve te onda prema Glavnom kolodvoru.

Stanovnici su istaknuli kako bi im ovakva linija značajno olakšala svakodnevan život i putovanja na posao, školu ili odlazak u centar grada. Jedna je Zagrepčanka naglasila kako se kvart Sveta Klara zadnjih nekoliko godina ubrzano razvija pa tako raste i broj stanovnika. "Super, i neka se uvede nova linija, zašto onda ne bi prošla i kroz Trokut. Naše naselje se produljilo i stanovništvo stari. Nama starijima je već daleko ići do Avenije Dubrovnik gdje se prebacimo s autobusa ili tramvaja", napisala je Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi. Upit s prijedlogom uvođenja nove linije poslali smo i ZET-u čiji ćemo odgovor objaviti kada ga primimo.
Ključne riječi
Sveta Klara Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!