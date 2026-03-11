Dosta im je! Stanovnici ovog zagrebačkog kvarta pišu peticiju, žele svoju ZET liniju

Stanovnici zagrebačkog kvarta Sveta Klara pokrenuli su online peticiju kojom traže uvođenje nove ZET-ove autobusne linije koja bi povezivala Svetu Klaru sa zagrebačkim Glavnim kolodvorom. Time bi stanovnici dobili izravniju i praktičniju vezu s gradskim središtem, istaknuli su građani na društvenim mrežama.

Prema prijedlogu stanovnika Sveta Klare, nova autobusna linija prometovala bi kroz Svetu Klaru i okolne ulice, od Avenije Većeslava Holjevca. Autobus bi zatim prolazio Ulicom Ivice Drmića, Oreškovićevom ulicom, Horvatovom ulicom, Mrkšinom i Svetoklarskom ulicom, a potom nastavio prema Utinjskoj i Remetinečkoj cesti, prolazeći pokraj zatvora u Remetincu. Trasa bi dalje vodila prema Ulici Luje Naletilića, pored Petrokova i mjesne crkve te onda prema Glavnom kolodvoru.

Stanovnici su istaknuli kako bi im ovakva linija značajno olakšala svakodnevan život i putovanja na posao, školu ili odlazak u centar grada. Jedna je Zagrepčanka naglasila kako se kvart Sveta Klara zadnjih nekoliko godina ubrzano razvija pa tako raste i broj stanovnika. "Super, i neka se uvede nova linija, zašto onda ne bi prošla i kroz Trokut. Naše naselje se produljilo i stanovništvo stari. Nama starijima je već daleko ići do Avenije Dubrovnik gdje se prebacimo s autobusa ili tramvaja", napisala je Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi. Upit s prijedlogom uvođenja nove linije poslali smo i ZET-u čiji ćemo odgovor objaviti kada ga primimo.