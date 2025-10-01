Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
TOPLINARSTVO

Odlične vijesti za Zagreb i okolicu: HEP danas počinje s uključivanjem grijanja, evo tko je prvi na redu

storyeditor/2022-09-20/grijanje.jpg
Ivica Galović/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
01.10.2025.
u 11:55

Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama

HEP-Toplinarstvo danas, 1. listopada 2025. započinje s uključivanjem grijanja u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Uključivanje grijanja u svim toplinskim podstanicama trajat će približno tri dana.

Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.

HEP-Toplinarstvo poziva krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje.
 
Ogrjevna sezona 2025./2026. završit će najkasnije 15. svibnja 2026., a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.
 

Ključne riječi
HEP toplinarstvo grijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još