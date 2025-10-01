Odlične vijesti za Zagreb i okolicu: HEP danas počinje s uključivanjem grijanja, evo tko je prvi na redu

HEP-Toplinarstvo danas, 1. listopada 2025. započinje s uključivanjem grijanja u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca. Uključivanje grijanja u svim toplinskim podstanicama trajat će približno tri dana.

Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.

HEP-Toplinarstvo poziva krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje.



Ogrjevna sezona 2025./2026. završit će najkasnije 15. svibnja 2026., a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.

