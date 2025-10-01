Naši Portali
JAVLJA PUZ

Policija ga pratila, a onda pretresla kuću, evo što je mladić iz Zeline skrivao

01.10.2025.
u 11:51

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja protiv 24-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a mladić je predan pritvorskom nadzorniku.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim muškarcem zbog sumnje da se bavio neovlaštenom proizvodnjom i prometom drogama. Prema navodima policije, mladić je protivno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga nabavljao konoplju tipa droga radi daljnje preprodaje. Drogu je skrivao, vagao i prepakiravao u kući na području Svetog Ivana Zeline, nakon čega ju je stavljao u nezakoniti promet.

Tijekom policijske akcije provedene u utorak, 30. rujna, obavljena je pretraga doma, pratećih prostorija i osobnog automobila osumnjičenog. Tom prilikom pronađeno je pet paketića ispunjenih konopljom ukupne mase 45,46 grama te digitalna vaga. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja protiv 24-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a mladić je predan pritvorskom nadzorniku.
