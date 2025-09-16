Naši Portali
PREDSTAVLJENE TRI KNJIGE

Dupkom puna dvorana u Sesvetama: Otvorena izložba Ivana Lovrenčića uz kajkavsku poeziju Domjanića, Galovića i Paljetka

Foto: Zelene i plave Sesvete
1/7
Autor
Tajana Josipović
16.09.2025.
u 17:30

Kajkaviani u Zelenim plavim Sesvetama posebnu su dimenziju dali glumac Adam Končić koji je recitirao Domjanićevu, Paljetkovu i Galovićevu poeziju a mladi glazbenici Glazbene škole Zlatka Grgoševića – Martha Rajčević i Jan Hermeščec, su na radost razgaljenih posjetitelja izvodili pjesme Dragutina Domjanića uglazbljene od Vlahe Paljetka, Kalinskog i Tacilika

U festivalski opuštenoj atmosferi, u prepunoj dvorani, otvorena je izložba velikog slikara Ivana Lovrenčića, a predstavljene su i knjige Luka Paljetka Kajkavske pjesme posvećena Dragutinu Domjaniću i knjiga Frana Galovića Z mojih bregov.

U ime Nacionalne sveučilišne knjižnice, kao izdavača ovih knjiga i partnera u organizaciji ovog dogadjanja, govorila je glavna ravnateljica prof. dr. sc. Ivanka Stričević. Pozdravila je sve "drage ljubitelje književnosti, umjetnosti i kajkavske riječi". Naročito je pozdravila bivšeg ministra kulture Božu Biškupića, urednika izdanja "bez kojeg ove knjige zasigurno ne bi ugledale svjetlo dana". Govorila je o Paljetkovoj fascinaciji pjesništvom Dragutina Domjanića, o čudesnoj umjetničkoj metamorfozi Luka Paljetka koja je dubrovačkog gospara, eruditu i pjesnika nagnala da propjeva na kajkavskom.

Likovni kritičar Marijan Špoljar je govorio o tihom i melankoličnom slikarstvu Ivana Lovrenčića kojim, kao i kod pjesnika Domjanića, Galovića i Paljetka prevladavaju standardni kajkavski motivi i simboli. Jednostavnost i bezazlenost Lovrenčićeva likovnog izraza istovrsna je i u potpunosti, kao likovna oprema, prijemčiva Paljetkovoj, Domjanićevoj i Galovićevoj poetici,

Kajkaviani u Zelenim i plavim Sesvetama posebnu su dimenziju dali glumac Adam Končić koji je recitirao Domjanićevu, Paljetkovu i Galovićevu poeziju a mladi glazbenici Glazbene škole Zlatka Grgoševića – Martha Rajčević i Jan Hermeščec, su na radost razgaljenih posjetitelja izvodili pjesme Dragutina Domjanića uglazbljene od Vlahe Paljetka, Kalinskog i Tacilika.

Program je na kajkavsko vodila prof. Ankica Blažinović Kljajo, a goste je u ime organizatora ove poetske večeri - Udruge Zelenih i plavih Sesveta, na svojoj pijevnoj i duhovitoj kajkavici pozdravio član Udruge i najpoznatiji sesvetski slastičar Darko Židak. Izložba će u prostorijama Udruge trajati mjesec dana.
