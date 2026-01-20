Dugave: Želimo da naša pošta radi cijeli dan. HP: Razmotrit ćemo, dotad možete u Sloboštinu ili Buzin

Velike gužve, dugotrajno čekanje u redu i nelagoda građana postali su svakodnevica u poštanskom uredu u Dugavama, na adresi Vijenac Frane Gotovca 5. Stanovnici ovog velikog naselja često su prisiljeni čekati i po sat vremena kako bi obavili osnovne poštanske usluge. Na takve je situacije, kaže, već naviknuo naš čitatelj Gordan Flego, koji upozorava kako način rada pošte ne prati veličinu naselja niti stvarne potrebe njegovih stanovnika.

– Dugave su jedno od najvećih novozagrebačkih naselja, no pošta radi kao da to nije tako. Ponedjeljkom, srijedom i petkom radi ujutro, a utorkom i četvrtkom poslijepodne. Zbog takvog radnog vremena stvaraju se velike gužve, stanovnici su nezadovoljni, ali se ništa ne rješava – kazao je Flego. Kako stoji na službenoj stranici Hrvatske pošte, ovaj poštanski ured radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 19 sati, dok je subotom otvoren od 8 do 12 sati. Uvidom u Google recenzije poštanskog ureda u Dugavama jasno je da se ne radi o izoliranom slučaju, već o dugotrajnijem problemu na koji stanovnici već dulje vrijeme javno upozoravaju. U brojnim komentarima najčešće se ističe rad na pola radnog vremena, rad samo jednog šaltera, iako ih u prostoru ima više, što redovito rezultira dugim redovima i višesatnim čekanjem.

– Ako imate vremena napretek i želite vježbati strpljenje do krajnjih granica – ovo je mjesto za vas – stoji u jednoj od recenzija. – Tri dana u tjednu radno vrijeme do 15 pa ako kao većina ljudi radi do 16 ili 17, možete se slikati... Uvijek gužva i dugo čekanje – navodi se u drugom komentaru. S navedenim problemom obratili smo se Mjesnom odboru Dugave i upitali jesu li upoznati s nezadovoljstvom građana te vide li mogućnost rješenja. Predsjednik Mjesnog odbora Berislav Ptiček kazao nam je da dosad nije zaprimio pritužbe vezane uz rad poštanskog ureda.

– To je problem koji spada pod državnu nadležnost. Pošta u Dugavama radi normalno, dvokratno, i ne znam u čemu je problem. Osim toga, pošta u Sloboštini radi cijeli dan, kao i pošta u Travnom, koja je zračnom linijom od Dugava udaljena oko 150 metara – rekao je Ptiček. Ipak, kako ističe naš čitatelj Flego, iako pošte u Sloboštini i Travnom imaju dulje radno vrijeme, one nisu praktično rješenje za većinu stanovnika Dugava. U Sloboštini, navodi, gotovo je nemoguće pronaći parkirno mjesto, dok je pješački odlazak, osobito za stanovnike istočnog dijela Dugava, izvan razumnog dosega.

Kontaktirali smo i Hrvatsku poštu, a na pitanje ima li mogućnost da se radno vrijeme promijeni, objasnili su nam kako definiranje radnog vremena uopće funkcionira.– Radna vremena poštanskih ureda prilagođavaju se kontinuitetu i frekventnosti korištenja usluga od strane korisnika, ali i drugih procesa koji se vežu uz poslovanje na lokacijama. To vrijedi za svih 1017 poštanskih ureda Hrvatske pošte diljem zemlje. Praćenje korištenja usluga provodi se na mjesečnoj, ali i sezonskoj razini. To dakako podrazumijeva da u nekim poštanskim uredima i produljujemo radno vrijeme ili uvodimo i radne subote ako se utvrdi rast broja korisnika ili ostvarenih usluga – naveli su iz Korporativne komunikacije Hrvatske pošte. Predugo vrijeme čekanja nije samo posljedica postavljenog radnog vremena, već je to rezultat, kako se navodi u komentarima korisnika, što je u funkciji najčešće samo jedan šalter. Hrvatska pošta tvrdi da problem s brojem radnika nemaju.

– Trenutačno radno vrijeme poštanskog ureda u Dugavama nije vezano uz broj radnika, kojih ima dovoljno, nego je prilagođeno upravo količini ostvarenog prometa, odnosno u skladu s analizom ulazaka korisnika u poštanski ured. U tom smislu, dosad nismo imali upita korisnika na radno vrijeme poštanskog ureda, no svakako ćemo prijedlog korisnika uzeti u obzir i razmotriti – poručuju iz Hrvatske pošte. Napomenuli su korisnicima da, ako ne žele ili ne mogu koristiti usluge pošte u Dugavama, uputiti se mogu u bližu okolicu u kojoj se nalazi ukupno pet poštanskih ureda od kojih tri rade cjelodnevno, barem dok se prijedlog o promjeni radnog vremena detaljnije ne razmotri.

To su već ranije spomenuti poštanski uredi u Sloboštini i Travnom, ali i poštanski ured Središće koji je udaljen 3,2 kilometara i radi od 8 do 19 sati, i poštanski ured Supernova Buzin, udaljen 1,6 km, a koji radi od 9 do 20 sati. Nisu poštanske usluge jedino što muči stanovnike Dugava, tu je i jedan važni infrastrukturni nedostatak na koji je također ukazao čitatelj Flego. U čitavom naselju nema niti jedna punionica za električna vozila. – Jedna punionica postoji ispred Mjesnog odbora, no ona je namijenjena isključivo službenim vozilima koja su na električni pogon. Drugdje ih nema, ali i to je pitanje koje spada pod gradsku i državnu nadležnost – objasnio je predsjednik Mjesnog odbora Ptiček, a dodao je i da mu nije poznato planira li se u skorije vrijeme postavljanje dodatnih punionica.