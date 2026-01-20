Grad u potrazi za savjetnikom za projektiranje, gradnju i upravljanje stadionom Maksimir, evo koliko će ga platiti

Savjetodavne usluge i operativnu podršku u provedbi projekta izgradnje nogometnog stadiona Maksimir - upravo navedeno Grad Zagreb tražit će javnim natječajem procijenjene vrijednosti 1,2 milijuna eura bez PDV-a. Riječ je o ugovoru koji obuhvaća cjelokupnu pripremu i praćenje projekta izgradnje stadiona, od faze projektiranja, preko same izgradnje, do definiranja modela upravljanja stadionom nakon dovršetka radova. Podsjetimo, sama procijenjena investicijska vrijednost izgradnje novog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a.

Prema dokumentaciji o nabavi, odabranom savjetniku povjerava se upravljanje projektom u smislu kontrole troškova, rokova i kvalitete, uz obvezu da ukupna investicija ostane unutar zadanog financijskog okvira. Poseban naglasak stavljen je na primjenu principa "value engineeringa", izradu dinamičkog financijskog modela te uvođenje digitalnih alata poput BIM-a i Digital Twina, kao i standarda održive gradnje kroz certifikate BREEAM ili LEED. Savjetnik će sudjelovati i u pripremi te provedbi postupaka javne nabave za izvođače radova i stručni nadzor.

Ugovor je predviđen na razdoblje od 44 mjeseca, pri čemu se pojedine faze mogu vremenski preklapati, ovisno o dinamici projekta. Tijekom projektiranja predviđena je redovita prisutnost tima kod investitora, dok se u fazi izgradnje traži minimalno trostruki tjedni obilazak gradilišta. Savjetnik će biti zadužen i za svakodnevnu koordinaciju između Grada Zagreba, projektanata, nadzora i izvođača, uz obvezu redovitog izvještavanja o napretku, rizicima i eventualnim odstupanjima od plana.

Osim tehničkog i financijskog dijela, natječajem je obuhvaćena i izrada prijedloga modela upravljanja stadionom nakon izgradnje. To uključuje analizu različitih opcija, od javne ustanove i trgovačkog društva u vlasništvu Grada i države, do koncesije ili javno-privatnog partnerstva, kao i izradu pravnog i organizacijskog okvira, financijskih projekcija te ključnih ugovora. Cilj je, kako se navodi u dokumentaciji, osigurati dugoročnu održivost stadiona, učinkovit operativni model i zaštitu javnog interesa.