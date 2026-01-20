Naši Portali
UGOVOR NA 44 MJESECA

Grad u potrazi za savjetnikom za projektiranje, gradnju i upravljanje stadionom Maksimir, evo koliko će ga platiti

Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu
Tomislav Miletic/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Gabrijela Krešić
20.01.2026.
u 17:00

Savjetnik će biti zadužen i za svakodnevnu koordinaciju između Grada Zagreba, projektanata, nadzora i izvođača, uz obvezu redovitog izvještavanja o napretku, rizicima i eventualnim odstupanjima od plana.

Savjetodavne usluge i operativnu podršku u provedbi projekta izgradnje nogometnog stadiona Maksimir - upravo navedeno Grad Zagreb tražit će javnim natječajem procijenjene vrijednosti 1,2 milijuna eura bez PDV-a. Riječ je o ugovoru koji obuhvaća cjelokupnu pripremu i praćenje projekta izgradnje stadiona, od faze projektiranja, preko same izgradnje, do definiranja modela upravljanja stadionom nakon dovršetka radova. Podsjetimo, sama procijenjena investicijska vrijednost izgradnje novog stadiona iznosi 175 milijuna eura bez PDV-a.

Prema dokumentaciji o nabavi, odabranom savjetniku povjerava se upravljanje projektom u smislu kontrole troškova, rokova i kvalitete, uz obvezu da ukupna investicija ostane unutar zadanog financijskog okvira. Poseban naglasak stavljen je na primjenu principa "value engineeringa", izradu dinamičkog financijskog modela te uvođenje digitalnih alata poput BIM-a i Digital Twina, kao i standarda održive gradnje kroz certifikate BREEAM ili LEED. Savjetnik će sudjelovati i u pripremi te provedbi postupaka javne nabave za izvođače radova i stručni nadzor.

Ugovor je predviđen na razdoblje od 44 mjeseca, pri čemu se pojedine faze mogu vremenski preklapati, ovisno o dinamici projekta. Tijekom projektiranja predviđena je redovita prisutnost tima kod investitora, dok se u fazi izgradnje traži minimalno trostruki tjedni obilazak gradilišta. Savjetnik će biti zadužen i za svakodnevnu koordinaciju između Grada Zagreba, projektanata, nadzora i izvođača, uz obvezu redovitog izvještavanja o napretku, rizicima i eventualnim odstupanjima od plana.

Osim tehničkog i financijskog dijela, natječajem je obuhvaćena i izrada prijedloga modela upravljanja stadionom nakon izgradnje. To uključuje analizu različitih opcija, od javne ustanove i trgovačkog društva u vlasništvu Grada i države, do koncesije ili javno-privatnog partnerstva, kao i izradu pravnog i organizacijskog okvira, financijskih projekcija te ključnih ugovora. Cilj je, kako se navodi u dokumentaciji, osigurati dugoročnu održivost stadiona, učinkovit operativni model i zaštitu javnog interesa.
Ključne riječi
Zagreb

Komentara 1

CR
crocro
17:30 20.01.2026.

Novi Dinamov stadion trebao je biti izgrađen prije 20 godina, od kada je postao rupa bez dna. A i sam stadion je rupa. Je li netko zna kada će biti gotova uporabna dozvola za novi maksimirski stadion za kojega Mož..., oprostite Nemožemovci počinju lagano pronalaziti savjetnika za projektiranje, gradnju i upravljanje stadionom. Moguće je da se sve protegne i jedno desetljeće do prve utakmice, pa će tako jedna cijela generacija navijača ostati prikraćena počasnog dolaska na tribine novoga maksimirskog stadiona, doduše, maloga kapaciteta, ali to je jedna posebna priča. Kosovo će graditi stadion vrlo sličnih karakteristika kao i novi maksimirski, pa nema smisla da su istih kapaciteta, zato bi valjalo smanjiti broj sjedećih mjesta na maksimirskom stadionu na kakvih 15-20 000 kao u Kranjčevićevoj, pa ga onda ne trebaju niti graditi. Na Maksimiru je bilo i 70 000 navijača a oni ga smanjiše na više od polovice. Sramota neviđena.

