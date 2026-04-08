FOTO Ovako izgledaju žuti spremnici u Novom Zagrebu. 'Živim ovdje 40 godina, nikad nije bilo prljavije'

Smeće koje se prelijeva svuda, prizor je u ulici na području Remetinca, a susjed koji je objavio fotografije na društvenim mrežama kaže da je glavni razlog manjak žutih kontejnera za plastiku. – Da vladajući ne mogu staviti još jedan. Dobro, ima tu i bačenog smeća kojemu tu nije mjesto – komentirao je u objavi, dodavši naknadno kako je saznao da su predstavnici suglasnika trebali naručiti dodatni žuti spremnik, no to se još nije dogodilo.

– Po meni je bolje da se organizira češći odvoz tih žutih kontejnera. Ja ću slobodno reći da Remka nikada nije bila prljavija nego sada, a u Remki stanujem već 40 godina – poručio je susjed Miroslav Perković koji je za Večernji komentirao i kako to nije situacija samo u ulici u kojoj je snimio fotografije, već da je tako na više lokacija u kvartu. – Moje je mišljenje da otpad treba češće odvoziti. Situacija je slična i sa staklom – poručio je.

