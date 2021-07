'Divlje svinje rasparale su mog Peru usred maksimirske šume, ljudi su u panici'

Trebala je to biti redovna jutarnja šetnja s njegovim njemačkim ovčarom maksimirskom šumom. No za Dragu Vončinu postalo je to jutro iz noćne more. Njegovog devetogodišnjeg ovčara Peru napale su divlje svinje na zapadnoj strani Maksimira, a kljovom su rasparale Perin vrat.

- To se dogodilo stotinjak metara dalje, pustio sam Peru s povodca da se istrči, a onda sam čuo njegov cvilež i roktanje i uočio dvije svinje kako ga napadaju. Moj Pero ima 43, 44 kilograma, a obje svinje bile su duplo veće od njega, sigurno imaju stotinu kilograma ili više. Umro sam od straha - kaže Vončina i dodaje da je potom brzo pohitao prema mjestu napada, no Pere više nije bilo.

Pronašao ga je kod parkiranog automobila, čekao je tamo gazdu. Krvi je bilo, kaže vlasnik njemačkog ovčara, posvuda. Odmah je pas prevezen kod veterinara, gdje je "dobio" osam, devet šavova.

- Rana je jako blizu arterije, sreća da ju nije "pogodio" - kaže Vončina. Pero je sad na kućnoj njezi, leži i odmara. Hoće li se oporaviti, pitamo ga?

Foto: Drago Vončina

- Nadam se - samo kratko će vlasnik, dodajući da su slučaj prijavili i Lovačkom savezu grada Zagreba, obavješten je i Hrvatski lovački savez (HLS), a što se dogodilo opisali su i na Facebooku. Javili su im se ljudi koji onuda šeću pse svakodnevno, u priličnoj su, kaže Vončina, panici.

- Maksimirom se dnevno kreće jako puno djece, ljudi, sportaša, kućnih ljubimaca, za ovih vrućina stariji se onuda šeću u doba kad sam ja s Perom išao u šetnju, oko 6 sati ujutro. Što da su divlje svinje napale mene ili bilo kojeg drugog čovjeka? - pita Vončina.

Prilikom takvih susreta, kažu iz HLS-a, obično se zove lovce, no njihovo djelovanje ograničava zakon, prema kojem se lovne aktivnosti ne smiju provoditi u pojasu od 300 metara od naseljenog mjesta. Program za zaštitu divljači provodi Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, čiji je ravnatelj Damir Skok čuo za slučaj napada.

- Žao mi je Pere, ali on je trčao prema njima, izgleda kao da su se one branile, moguće je da je u blizini bila prasad - kaže Skok i dodaje da svinje u pravilu nisu opasne, a ako ih se uoči, potrebno je jednostavno – udaljiti se. Trebamo se, ističe, naučiti s njima živjeti jer ljudi su ti koji su “ušli” u njihova staništa. Kolege iz Javne ustanove Maksimir, dodaje, nisu čuli za slučaj, no divlje svinje redovito tamo viđaju.

- One se spuštaju vjerojatno preko šumovitog dijela Bukovca, Gračana, Markuševca i podsljemenskog dijela s Medvednice, to im je glavno obitavalište - kaže Skok.