Krdo divljih svinja noću izlazi na Jarun, ali i do jezerca na Borčecu: 'Rokću i lome, ne možemo spavati'

Trebala je to biti redovna šetnja savskim nasipom. Ona i prijateljica krenule su iz smjera Prečkog i došle tik do Rekreacijsko sportskog centra Jarun, kad su u travi podno nasipa čule komešanje. Pomislile su isprva da je pas, no brzo su Željka Papac i Manuela Topić shvatile da se radi o “malo” težim životinjama. Ispred njih protrčalo je – krdo divljih svinja. Točnije, radilo se o tri ili četiri odrasle svinje, najvjerojatnije krmače, s oko 15 do 20 mladunaca. Stampedo je gledao i jedan par koji je stajao tek nekoliko metara dalje, a bilo je, kaže Željka Papac, i još očevidaca.

– Kad smo ih ugledali, svi smo se ukopali od šoka. Šteta da ih nismo uspjele snimiti ili fotografirati, ali u tom trenu to ti je zadnje na pameti – ističe Ž. Papac i dodaje da su se svinje vjerojatno odmarale u travi, a šetači su ih prestrašili, nakon čega su otrčale u obližnji šumarak. U više od 40 godina, koliko tamo Željka Papac živi, kaže, nikad nije tamo vidjela divlje svinje, a takvih susreta, kažu u Hrvatskom lovačkom savezu (HLS) i Lovačkom savezu grada Zagreba (LSGZ), u posljednje vrijeme bilo je popriličan broj.

– Divlje svinje i ostale divlje vrste ulaze u naselja i nije to ništa što se nije događalo i dosad, ali posljednjih desetak dana se baš intenziviralo, primamo dvije do tri dojave dnevno s različitih strana grada. Vjerojatno zbog visokih temperatura traže izvore vode, tako su i išle prema Jarunu – kaže tajnik HLS-a Ivica Budor te dodaje da se prilikom takvih susreta obično zove lovce, no njihovo djelovanje ograničava zakon, prema kojem se lovne aktivnosti ne smiju provoditi u pojasu od 300 metara od naseljenog mjesta.

Okupljaju se divlje svinje i kod jezerca u šumi Rušišćak na Borčecu, gdje se susjedi boje izlaziti van kad padne mrak.

– Iz šume svinje izlaze svaku večer, a svaki njihov izlazak za posljedicu ima uništene voćke, potrganu žičanu ogradu, neprospavane noći jer se od njihovog roktanja i lomljenja i uznemirenih pasa koji po cijele noći laju ne može spavati. Jedne večeri vepar nam je bio i ispred kuće, više ne živimo normalno, djeca se ne igraju u svom dvorištu, s nelagodom svaki put otvaramo vrata jer ne znamo što nas čeka – kaže jedna stanovnica Borčeca. Divlje svinje, kaže tajnik LSGZ-a Hrvoje Kukas, viđene su i u maksimirskoj šumi – kod policijske akademije u Dubravi, u Savskoj Opatovini, kod Dotrščine, a već su se i udomaćile u podsljemenskim naseljima.

– Ljudi zovu i 112, a onda oni preusmjere poziv, dobivam panične pozive u jedan, dva u noći – kaže Kukas. No ne treba paničariti, ističe Damir Skok, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, koja provodi program za zaštitu divljači za metropolu. Prije nekog su ih vremena zvali jer je jedna divlja svinja zalutala u Gajnice, no one u pravilu nisu opasne, kaže Skok, a ako ih se uoči, potrebno je jednostavno – udaljiti se. Trebamo se, ističe, naučiti s njima živjeti jer ljudi su ti koji su “ušli” u njihova staništa.