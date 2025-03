Dio Vrapča bez vode, u prekidu i ZET-ova autobusna linija: Pukla cijev, sanacija će trajati skoro cijeli dan

Zbog puknuća cjevovoda, bez vode je dio potrošača u ulici Radnički put, do 12 sati te ulici Jačkovina, Urekovoj, Petani i ulici Stepići, do 15 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE. Bez vode je i dio potrošača u Ulici Eugena Kumičića, do 10 sati.

Autobusna linija 142 privremeno je u prekidu zbog hitne sanacije vodoopskrbne cijevi u ulici Jačkovina kod kućnog broja 130, javljaju pak u ZET-u.