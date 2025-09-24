TVZ okupio tvrtke koje studentima nude praksu i posao nakon studija: Bilo je riječi i o razvoju novih studijskih programa

"TVZ za napredno gospodarstvo" naziv je susreta koji je održan jučer na znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, a organiziralo ga je Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ). Na događanju se okupilo više od 60 tvrtki iz područja informatike, računarstva, informatičke sigurnosti i digitalne forenzike, strojarstva, mehatronike, graditeljstva te elektrotehnike, koje su potvrdile potrebu za iniciranjem novih, ali i širenjem postojećih projekata u suradnji sa stručnim i znanstvenim timovima fakulteta.

Osim što su tvrtke istaknule važnost daljnjeg povezivanja s akademskom zajednicom, na susretu su posebno pohvaljena dosadašnja iskustva u zajedničkoj provedbi složenih projekata, koji iz godine u godinu pridonose unaprjeđenju hrvatskog gospodarstva. Bilo je riječi i o razvoju novih studijskih programa, i to tako da sadržajem i kvalitetom još bolje odgovaraju aktualnim potrebama tržišta rada.

Uz Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH), Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Hrvatsku gospodarsku komoru te Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", sudjelovale su i brojne tvrtke, među kojima su i Strabag, Tokić, Miele, Infobip, Janaf... Sve one već dugi niz godina podržavaju veleučilište tako što studentima omogućuju stručnu praksu, a kasnije ih i zapošljavaju, poručili su s TVZ-a.

Događanju je prisustvovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, koji je svojim dolaskom dao podršku inicijativi, dok je dekanica Jana Žiljak Gršić naglasila kako TVZ osnažuje industrijske i tehničke grane tako što kontinuirano na tržište rada donosi kvalitetne i visoko obrazovane inženjere i inženjerke. Inače, Tehničko veleučilište u Zagrebu najveće je javno veleučilište u Hrvatskoj, na kojemu se trenutačno obrazuje oko 4700 studenata deficitarnih STEM zanimanja.