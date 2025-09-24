Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
STRABAG, TOKIĆ, MIELE...

TVZ okupio tvrtke koje studentima nude praksu i posao nakon studija: Bilo je riječi i o razvoju novih studijskih programa

storyeditor/2025-09-23/20250923_123051.jpg
Foto: TVZ
1/2
Autor
Tajana Josipović
24.09.2025.
u 10:00

Dekanica J. Žiljak Gršić naglasila je kako osnažuju industrijske i tehničke grane tako što na tržište rada donose obrazovane inženjere i inženjerke

"TVZ za napredno gospodarstvo" naziv je susreta koji je održan jučer na znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj, a organiziralo ga je Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ). Na događanju se okupilo više od 60 tvrtki iz područja informatike, računarstva, informatičke sigurnosti i digitalne forenzike, strojarstva, mehatronike, graditeljstva te elektrotehnike, koje su potvrdile potrebu za iniciranjem novih, ali i širenjem postojećih projekata u suradnji sa stručnim i znanstvenim timovima fakulteta.

Osim što su tvrtke istaknule važnost daljnjeg povezivanja s akademskom zajednicom, na susretu su posebno pohvaljena dosadašnja iskustva u zajedničkoj provedbi složenih projekata, koji iz godine u godinu pridonose unaprjeđenju hrvatskog gospodarstva. Bilo je riječi i o razvoju novih studijskih programa, i to tako da sadržajem i kvalitetom još bolje odgovaraju aktualnim potrebama tržišta rada.

Uz Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH), Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Hrvatsku gospodarsku komoru te Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", sudjelovale su i brojne tvrtke, među kojima su i Strabag, Tokić, Miele, Infobip, Janaf... Sve one već dugi niz godina podržavaju veleučilište tako što studentima omogućuju stručnu praksu, a kasnije ih i zapošljavaju, poručili su s TVZ-a.

Događanju je prisustvovao i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, koji je svojim dolaskom dao podršku inicijativi, dok je dekanica Jana Žiljak Gršić naglasila kako TVZ osnažuje industrijske i tehničke grane tako što kontinuirano na tržište rada donosi kvalitetne i visoko obrazovane inženjere i inženjerke. Inače, Tehničko veleučilište u Zagrebu najveće je javno veleučilište u Hrvatskoj, na kojemu se trenutačno obrazuje oko 4700 studenata deficitarnih STEM zanimanja.
Ključne riječi
tvz Tehničko veleučilište u Zagrebu Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još