CeKaTe organizira igru i šetnju kroz jedan od najmanjih trešnjevačkih kvartova

Centar za kulturu Trešnjevka sutra u 17 sati organizira novu šetnju kroz trešnjevačke kvartove – ovoga puta sudionici će imati priliku upoznati Ljubljanicu, jedan od manjih trešnjevačkih kvartova, poznat po posljednjoj tramvajskoj stanici linija 12, 9 i 3, koja se, zanimljivo, ne nalazi unutar samog kvarta, već nekoliko desetaka metara dalje, s druge strane potoka Črnomerec.

Kvart karakteriziraju mirne, uske ulice s obiteljskim kućama, dok ga s istoka omeđuje potok Črnomerec, a s ostalih strana važne prometnice – Zagrebačka avenija, Golikova i Baštijanova ulica. Kroz igru i šetnju, koja će krenuti od s boćališta uz potok Črnomerec, kod nebodera na adresi Fallerovo šetalište 35, sudionici će na zabavan način otkrivati različita lica Ljubljanice, rješavati zadatke i učiti o povijesti i svakodnevici kvarta, javljaju iz Centra za kulturu Trešnjevka. Autor i voditelj igre je Vanja Radovanović, a program je prilagođen svim uzrastima. Moguće je, napominju organizatori, sudjelovati i biciklima, kao i dječjim ili invalidskim kolicima. Šetnja će se održati bez obzira na vremenske uvjete.