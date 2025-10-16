Naši Portali
NOVI STANARI U MAKSIMIRU

Pogledajte ovu slatkoću! U zagrebačkom ZOO-u izlegla se dva plava varana, endemi s drugog kraja svijeta

ZG Zoo: Na svijet došla dva plava varana
Foto: zagrebački Zoo
1/4
Autori: ZOO, Zagreb, Ivan Cizelj
16.10.2025.
u 10:23

"Ugrožen je i zbog ilegalne međunarodne trgovine kućnim ljubimcima što predstavlja prijetnju njegovu opstanku u divljini. Mi smo ponosni na naš doprinos njegovu očuvanju. Uzgojem se osigurava rezervna populacija te vrste izvan divljine. Iako su naši odrasli plavi varani u zlatnoj dobi, dobrog su zdravlja pa je moguće da u budućnosti imaju još potomaka“, kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

U zagrebačkom Zoološkom vrtu na svijet su došla dva plava varana. Veliki je to uspjeh u uzgoju tog ugroženog gmaza, endema Indonezije. Naime, u Tropskoj kući posjetitelji mogu vidjeti četrnaestogodišnjeg mužjaka i desetogodišnju ženku plavog varana. On je u Zagreb stigao 2014. godine iz češkog Plzena, a ona mu se u terariju pridružila dvije godine kasnije. Na svijet je došla u švicarskom Zürichu.

Ženka je proljetos nakon parenja položila jaja. Ta su jaja smještena u inkubator, a nakon inkubacije koja je trajala dulje od pet mjeseci, 17. rujna jedno je jaje počelo pucati i iz njega je provirio mali varan. Uskoro je uslijedio još jedan isti prizor. „Indonezijski otok Batanta prirodno je stanište plavog varana. Plavi varan endem je tog otoka. Zbog sličnosti s drugim srodnim otočnim vrstama varana kao posebna je vrsta prepoznat tek početkom ovog stoljeća. Vrsta je prilagođena životu u krošnjama. Za pojmove varana izuzetno je izdužen i zapravo elegantan, a rep mu je, kao u kameleona, prilagođen hvatanju za grane pa vrsta može i visjeti s grana držeći se samo repom. S obzirom na usku rasprostranjenost na samo jednom otoku, površinom malo većem od otoka Krka, plavi varan spada među najugroženije varane. Ugrožen je i zbog ilegalne međunarodne trgovine kućnim ljubimcima što predstavlja prijetnju njegovu opstanku u divljini. Mi smo ponosni na naš doprinos njegovu očuvanju. Uzgojem se osigurava rezervna populacija te vrste izvan divljine. Iako su naši odrasli plavi varani u zlatnoj dobi, dobrog su zdravlja pa je moguće da u budućnosti imaju još potomaka“, kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

zoológski vrt Ivan Cizelj Zagreb

