Bili smo na Sajmu nautike: Najskuplja jahta je pola milijuna eura, ali lovački specijaliteti su beslatni

Iako bez kapi mora, Zagreb je ovaj tjedan jubilarni, 30. put postao centar nautike i pomorske opreme, ali peti put i središnje mjesto okupljanja zaljubljenika u lov i ribolov. Otvoreni su jučer, naime, Sajam nautike te Dani lova i ribolova, a na njima se do nedjelje može "upecati" gotovo sve, od udica za nekoliko eura do jahte za pola milijuna ili pak od lovačkog šešira do puške vrijedne poput novog auta.

Sinkovići i revija pasa

U devet paviljona Velesajma, odnosno na 15 i pol tisuća kvadrata, smjestila su se 364 izlagača iz 29 zemalja. Naglasak je na hrvatskim proizvođačima te su na sajmu čak 23 domaće premijere, no posjetitelje očekuju i "egzotične" jahte, brodovi i nautička oprema dopremljena s drugog kraja svijeta, iz Singapura, Novog Zelanda, Tajlanda, Južne Koreje... Ipak, najveća zvijezda sajma "isplovila je" iz zagrebačkog Markuševca, iz pogona tvrtke Grginić.

– Jahta ima dva motora, tri kabine, prostrane palube... – govori direktor Klaudio Grginić ponosno stojeći pokraj najvrednijeg eksponata na sajmu. Cijena joj je pola milijuna eura, a nešto manji gumenjak stoji sto tisuća eura. Iznosi su to od kojih srce počne brže kucati, no Grginić ističe da tržište nautičkog turizma neprestano raste te da se traži jahta više.

Unatoč toplom vremenu i grijanim paviljonima, ruke su većini jučerašnjih posjetitelja ipak bile u džepu, no iskusni izlagači napominju da upravo najskuplja roba u pravilu prva bude prodana. Osim toga, sajam je prilika i za razmjenjivanje kontakata, a organizatori su se pobrinuli i za bogat popratni program. Tako će danas na središnjoj pozornici gostovati veslačka braća Sinković, a u subotu će se održati revija lovačkih pasa, otkriva Nikola Bunjevac, voditelj Dana lova i ribolova.

– Imamo i gastroshow na kojemu posjetitelji svakodnevno mogu besplatno degustirati lovačke i riblje specijalitete – napominje Bunjevac. U osmom paviljonu, kojim se jučer širio miris gulaša od divljači, a nudile se i kobasice, sirevi, med, također možete isprobati lovačku opremu, ali i okušati se u streličarstvu ili družiti sa šumskim bićima, pa čak i pravim zmijama.

Šetnja među brodovima

– Broj posjetitelja veći je nego prošle godine – zadovoljan je i Zoran Ušurić, voditelj Sajma nautike. Jednokratna ulaznica stoji pet eura, a učenici, studenti i umirovljenici plaćaju je tri eura. Priliku da prošetate među 250 luksuznih brodova i više tisuća izložaka najmodernije nautičke i opreme za lov i ribolov imate svaki dan do nedjelje od 10 do 19 sati.