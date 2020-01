Bandić će ranjenog heroja iz Čistoće predložiti za Nagradu Grada Zagreba

U trenutku dok je na Bukovačkoj cesti dijelio kante za sakupljanje biootpada uočio je muškarca kako provaljuje u bijeli Land Rover njemačkih registracija. Četrdesetogodišnjak je razbio prednje staklo na suvozačkom mjestu pa je hrabri djelatnik Čistoće odlučio za njime potrčati. Vrlo brzo 34-godišnji Josip Smiljčić sustigao je počinitelja i pokušao ga zadržati, a ovaj se pak nije dao.

Razbojnik bježao i policiji

Želeći mu se istrgnuti iz ruku, Smiljčića je upucao i nastavio bježati. S radnikom Čistoće bila su još dvojica kolega – jedan je, kažu u Zagrebačkom holdingu, pokušao sa Smiljčićem zaustaviti razbojnika, a treći u tom trenu nije bio u blizini. Vijest je vrlo brzo stigla i do zagrebačke policije, čiji su djelatnici, po dobivenoj dojavi u 18.40 sati, izašli na teren i krenuli u potragu za bjeguncem. Ubrzo su uočili bicikl koji je odgovarao opisu bicikla kojim je počinitelj pobjegao, a u obližnjoj Ulici Rebrovac, u dvorištu kuće, pronašli su i osumnjičenika.

– Policajci su mu naredili da stane, no on ih nije poslušao. Nastavio je bježati i preskočio je zid. Za njim je zid preskočio i policajac koji ga je uskoro sustigao, svladao i uhitio – kazali su u PU zagrebačkoj. Osumnjičeni 40-godišnjak potom je doveden u policiju na ispitivanje, a policija je pretragom kod njega našla vatreno oružje i nož. Ozlijeđeni 34-godišnji Smiljčić odvezen je pak u KBC Zagreb, gdje mu je pružena liječnička pomoć, a dvojica kolega su na bolovanju.

– Operiran je i izvan životne opasnosti. Našeg kolegu obišli smo u bolnici i želimo mu brz oporavak – rekli su iz Čistoće. U posjet mu je jučer stigao i gradonačelnik Milan Bandić s pročelnikom Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslavom Jelečom i voditeljem Čistoće Jurom Lekom, a obećao mu je i da će predložiti da mu se dodijeli Nagrada Grada Zagreba. Josip Smiljčić, kaže u Zagrebačkom holdingu, u Čistoći radi od 2016. godine, i to na mjestu vozača kamiona za odvoz otpada, oženjen je i otac malog djeteta, dok je drugo na putu. Ustrijeljen je u prsni koš.

Ispaljeno pet metaka

Pucnjava je jučer bila glavna tema razgovora među stanovnicima kvarta. Dramu koja je večer prije uključivala i pravu policijsku potjeru prepričavalo se kao scenu iz akcijskih filmova, i to u kvartovskim kafićima i trgovinama, ali i u međususjedskim razgovorima. Dio njih zainteresirala je i razvučena policijska traka nedaleko od mjesta događaja i policajci koji su nakon nesvakidašnjeg događaja tragali za čahurama, a bilo je i onih koji su tvrdili da nisu ništa čuli. Među njima je bio i sam vlasnik terenca u koji je provaljeno, a da je na njegovu Land Roveru razbijena šajba priopćio mu je jedan od radnika Čistoće.

– Vidio sam ga da trči, a kad je došao do mene, pitao me je li to moj auto. Potvrdio sam da jest pa je rekao je da je njegov kolega vidio kad je muškarac razbio staklo i zagalamio, a ovaj je izvadio pištolj i počeo po njemu pucati. Ispalio je četiri-pet metaka – izjavio je vlasnik vozila Sveto Bušić