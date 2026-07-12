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PRIJETIO SLUŽBENICIMA

Novi detalji incidenta u Zagrebu: Muškarac izvukao bombu pred policajcima i uklonio osigurač

Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole
Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Autor
Lorena Posavec
12.07.2026.
u 13:03

Prisutne su bile hitne službe, tim Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke te policijski službenici protueksplozijske službe

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom koji je u petak poslijepodne u Utrinama ručnom bombom prijetio četvorici pripadnika specijalne i interventne policije, ali i građanima u blizini. Muškarac je, prema policijskim navodima, izvadio bombu M75, uklonio osigurač i zaprijetio da će usmrtiti sebe i policajce, nakon čega je više od sat vremena trajala intervencija u kojoj je naposljetku svladan i uhićen. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom na štetu četvorice policijskih službenika Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke, prisile prema službenoj osobi na štetu četvorice policijskih službenika Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, priopćila je policija.

Sumnja se da je 35-godišnjak u petak, 10. srpnja oko 16.05 sati u Novom Zagrebu, na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanovog prilaza, počinio kaznena djela na način da je nakon što su policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke uočili sumnjivog muškarca te mu prišli kako bi mu provjerili identitet, u tom trenutku uznemireni nepoznati muškarac, za kojeg je provedenim kriminalističkih istraživanjem utvrđeno da se radi o 35-godišnjaku, izvadio iz torbice ručnu bombu M75 i uklonio osigurač te zaprijetio policijskim službenicima da će usmrtiti i sebe i njih.

Na naredbe da vrati osigurač čime bi se spriječila daljnja opasnost od teških posljedica, oglušio se, nastavio do obližnjeg parka držeći je takvu u ruci. Temeljem navedenog i uz ozbiljne verbalne prijetnje doveo je u opasnost život i tijelo policijskih službenika, a ujedno i građana. Tijekom cijelog događaja, policijski su ga službenici imali pod stalnim nadzorom te se vodila briga o sigurnosti građana na lokaciji mjesta događaja i sigurnoj udaljenosti od tog mjesta. Prisutne su bile hitne službe, tim Jedinice specijalne i interventne policije Policijske uprave zagrebačke te policijski službenici protueksplozijske službe koji su u nešto malo više od sat vremena uz uporabu sredstava prisile - sredstva za vezivanje uhitili uznemirenog muškarca te mu na siguran način oduzeli ručnu bombu. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nova USKOK-ova uhićenja, cure detalji akcije i tko je na meti istražitelja
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Novi Zagreb Utrine uhićenje bomba muškarac policija

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