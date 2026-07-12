Stanovnici Tkalčićeve pitali Grad zašto još nisu uklonjeni neispravni spremnici za otpad: 'Tražit ćemo hitan obilazak'

Stanovnici Tkalčićeve zatražili su na Večernjakovoj kvartovskoj tribini da im Grad Zagreb objasni zašto nefunkcionalni spremnici za otpad u blizini kućnog broja 35 još uvijek nisu uklonjeni te koje konkretne korake planiraju poduzeti kako bi se spriječilo daljnje nepropisno odlaganje otpada.

"U suradnji s Podružnicom Čistoća zatražit ćemo hitan obilazak predmetne lokacije, provjeriti stanje spremnika te ukloniti sve neispravne spremnike. Što se tiče sprječavanja daljnjeg nepropisnog odlaganja otpada, na području cijelog grada provodimo čitav niz mjera usmjerenih na unapređenje sustava gospodarenja otpadom i podizanje razine komunalnog reda kao npr. edukativne aktivnosti za građane o pravilnom odvajanju otpada i korištenju spremnika, pojačani nadzor komunalnog redarstva na lokacijama gdje se učestalo pojavljuju nepravilnosti, suradnju s Čistoćom koja također ima ovlasti izricanja kazni za nepropisno odlaganje otpada, poticanje prijava građana komunalnom redarstvu i Podružnici Čistoća radi brže i učinkovitije intervencije na terenu", nabrojali su dodajući da će i nadalje sustavno unaprjeđivati komunalni sustav, s posebnim naglaskom na modernizaciju spremnika, podizanje kvalitete usluga te kontinuiranu edukaciju građana o odgovornom postupanju s otpadom.