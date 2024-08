Avenija Većeslava Holjevca od sutra se zatvara za sav promet, evo na kojem dijelu

Na Aveniji Većeslava Holjevca, od Nežićeve ulice do Ulice Savezne Republike Njemačke kreću radovi obnove kolnika. Radovi obuhvaćaju zamjenu dva sloja asfalta - nosivog i habajućeg kao i zamjenu dotrajalih poklopaca komunalne infrastrukture, škrinjica i slivničkih rešetki. Ukupna površina radova je oko 1800 metara kvardratnih i dio su Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda za 2024, javljaju iz Grada.

Prva faza radova kreće sutra, a obuhvaća dionicu od Nežićeve ulice do Ulice Miroslava Miholića, dok druga faza obuhvaća dionicu od Ulice Miroslava Miholića do Ulice Savezne Republike Njemačke. Predviđeno trajanje radova je mjesec dana, odnosno do kraja rujna. Za vrijeme prve faze radova Avenija Većeslava Holjevca, od Nežićeve ulice do Ulice Miroslava Miholića, bit će zatvorena za sav promet i to od sutra od 8 sati do utorka 10. rujna do 4 sata. Obilazni pravac za vrijeme prve faze:

Avenija Većeslava Holjevca - Islandska ulica - Ulica Savezne Republike Njemačke - Avenija Većeslava Holjevca i obratno.

POVEZANI ČLANCI: