PRIVEDEN JE

Autom naletio na djevojčicu na pješačkom prijelazu u Zagrebu: Vozio pijan i bez vozačke

Policijska rotirka
Lino Mirgeler/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
25.09.2025.
u 12:10

Ozlijeđena maloljetna pješakinja prevezena je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena

Jučer oko 19.30, 38-godišnji vozač Mercedesa je izazvao tešku prometnu nesreću u Mihanovićevoj ulici u Zagrebu. Vozač je bio pod utjecajem alkohola (0,65 g/kg) i s poništenom vozačkom dozvolom zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, javljaju iz zgarebačke policije.

Automobilom se kretao trakom za javni prijevoz, odnosno tramvajskom prugom, unatoč postavljenom znaku "zabrana prometa u jednom smjeru". Dolaskom do raskrižja s Gundulićevom ulicom, na obilježenom pješačkom prijelazu, vozač nije smanjio brzinu niti propustio pješake, te je naletio na djevojčicu koja je prelazila kolnik.

Ozlijeđena maloljetna pješakinja prevezena je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena. Vozač je priveden i nakon kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.
