U NOVOM ZAGREBU

FOTO Pijan jurio Remetincem pa sletio s ceste, auto završio na ogradi, a evo kako ga je sud kaznio

Pijani vozač sletio s ceste u Remetincu, sud ga kaznio s 1.580 eura i oduzeo vozačku na mjesec dana
Foto: PUZ
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
24.09.2025.
u 10:45

Vozač je uhićen i priveden na Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je predložila novčanu kaznu od 2.780 eura te tromjesečnu zabranu vožnje.

U ponedjeljak, 22. rujna, oko 1.20 sati u Ulici Remetinec u Novom Zagrebu dogodila se prometna nesreća koju je izazvao 40-godišnji vozač pod utjecajem alkohola. Muškarac je, s 1,66 g/kg alkohola u organizmu, upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru sjeverozapada. Dolaskom do kućnog broja 38 nije prilagodio brzinu kretanja vozila te je izgubio nadzor, nakon čega je preko slivnika sletio na asfaltiranu površinu, udario u stup i dvorišnu ogradu kućnog broja 40. U nesreći je nastala materijalna šteta.

Vozač je uhićen i priveden na Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je predložila novčanu kaznu od 2.780 eura te tromjesečnu zabranu vožnje. Sud ga je, međutim, kaznio s 1.580 eura i izrekao mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije na jedan mjesec.
PUZ Zagreb

