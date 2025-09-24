FOTO Pijan jurio Remetincem pa sletio s ceste, auto završio na ogradi, a evo kako ga je sud kaznio

U ponedjeljak, 22. rujna, oko 1.20 sati u Ulici Remetinec u Novom Zagrebu dogodila se prometna nesreća koju je izazvao 40-godišnji vozač pod utjecajem alkohola. Muškarac je, s 1,66 g/kg alkohola u organizmu, upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru sjeverozapada. Dolaskom do kućnog broja 38 nije prilagodio brzinu kretanja vozila te je izgubio nadzor, nakon čega je preko slivnika sletio na asfaltiranu površinu, udario u stup i dvorišnu ogradu kućnog broja 40. U nesreći je nastala materijalna šteta.

Vozač je uhićen i priveden na Općinski sud u Novom Zagrebu. Policija je predložila novčanu kaznu od 2.780 eura te tromjesečnu zabranu vožnje. Sud ga je, međutim, kaznio s 1.580 eura i izrekao mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije na jedan mjesec.