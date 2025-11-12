ANTE GELO, DUŠAN BUĆAN, FOBERT FERLIN I MARIO LIPOVŠEK BATTIFIACA OTVORENO PROGOVORILI O BRAKOVIMA, ŽENAMA I SVAKODNEVICI

Tema večeri bila je „Muška strana priče“, a četvorica gostiju – Robert Ferlin, Mario Lipovšek Battifiaca, Dušan Bućan i Ante Gelo – na svoj su duhovit i iskren način pokazali kako izgleda razgovor kad se o životu, ženama i svakodnevici progovori iz muške perspektive.

Dušan Bućan večer je otvorio modnim trenutkom. Ispričao je da je oduvijek htio biti maneken za odijela, ali da je bio prenizak. Tu je želju odlučio ostvariti upravo na pozornici Ženske priče, pa je uz podršku publike prošetao kao da je na pisti.

Ante Gelo je odmah na početku rekao kako s obzirom na to da je okružen trojicom voditelja misli da neće uspjeti doći do riječi, ali da će zato iskoristiti priliku i nešto odsvirati. Dodao je kako se osjeća kao doma, jer kao peto dijete ni kod kuće nije baš često dolazio do riječi. Također otkrio je da voli prirodne žene, i obožava kada ga partnerica fokusira i daje mu savjete. Rekao je da voli puno putovati jer ga to opušta, iako mir pronalazi kod kuće. Naglasio je kako nije konfliktna osoba, te kada se jako razljuti, onda vrišti u sebi. Kao vrhunski glazbenik i skladatelj najavio je iduće izdanje „Trag u beskraju“ na Korčuli, kojeg već godinama organizira u spomen svog velikog prijatelja Olivera Dragojevića. Naravno, Gelo je sinoćnje izdanje Ženske priče zasladio brojnim pjesmama, a rado su mu se pridružili i muškarci na sceni te mnogobrojna publika.

Mario Lipovšek Battifiaca je priznao da nije znao da se 19. studenoga obilježava Dan muškaraca, ali da će sada tu prigodu proslaviti kao svoj „20. rođendan“. U jednom trenutku pozvao je publiku da dođe na njegovu sljedeću predstavu, ali je dodao kako to radi zbog kolegice, jer on zbog slabovidnosti ne vidi koliko ljudi ima u publici. Također je otkrio i kako se uživa dopisivati sa umjetnom inteligencijom, jer ga uvijek pohvali i otvoren je i za ljubavnu aferu s njom.

Robert Ferlin se prisjetio zajedničkih vožnji s Battifiacom, priznajući da je tada bio pod velikim stresom. „Kad Mario vozi, ja posijedim“, rekao je, objašnjavajući da je upravo on uvijek bio za volanom dok su zajedno nastupali u showu „ Zvijezde pjevaju“. Na tu je šalu Bućan dodao kako sijede kod muškaraca znače da su postali spolno zreli, što je publika nagradila smijehom, a Ante Gelo je zaključio kako za njega sijede nose mudrost.

U razgovoru o odnosima, Dušan Bućan je rekao da je sebi pronašao dobru ženu i da mu je s njom odlično, dok je Battifiaca kroz smijeh potvrdio: „I meni je Dušanova žena super!“ Poznato je da Bućan ima rock bend Svarog , u kojem je upravo glavni vokal njegova supruga Sara, s kojom sretno živi na selu, 60-ak kilometara južno od Zagreba, okružen prirodom i životinjama. Iako je poznat po svojim angažmanima u Hrvatskom narodnom kazalištu i na televiziji, i dalje stigne brinuti za svoju obitelj i imanje pa tako briljira u kućanskom poslovima, a posebno ga veseli ranojutarnje kuhanje.

Robert Ferlin je kroz šalu rekao da ne voli kad se žena razumije u nogomet jer tada uđe u pretjeranu mušku energiju. Kao nepopravljivi romantik, često je svojim partnericama znao priređivati romantična iznenađenja i geste, koje nažalost nisu završile sretno. Pohvalio se da mu je najbolji i najiskreniji savjetnik za ljubavne probleme upravo njegov prijatelj Battifiaca. Na pitanje „Koja ti je najuspješnija tehnika zavođanja?“, iskreno je odgovorio „Kada glumim žrtvu…nevjerojatno je koliko te žena tada želi primiti u naručje i spasiti…ali je naglasio da više to ne radi“. Sretno je solo, a zadnji put je rekao „ Volim te“ svojoj kćer tinejdžerici s kojom njeguje predivan odnos, uz dvoje starije djece. Priznao je i vlastitu odgovornost za propale veze i brak.

Mario Lipovšek Battifiaca, kao glavni kolovođa jučerašnje Ženske priče, zasmijavao je publiku brojnim anegdotama iz privatnog života. Ispričao je kako mu je jednom prilikom u Americi neka žena ponudila seks na jednu noć, ali ju je odbio jer to ipak nije njegova priča. Na pitanje „ Zašto muškarci varaju?“, odgovorio je sa „zato jer mogu“. No, naglasio je kako nikada nije prevario nijednu partnericu jer je to odraz muške slabosti i nepoštovanja prema ljepšem spolu. „Ja kada se zaljubim totalno poblesavim, imam one leptiriće u trbuhu. Doduše s obzorom na godine, tih leptirića je sve manje, prije bih rekao da su mi šišmiši u trbuhu“ rekao je kroz smijeh pohvalivši se kako upravo uživa u solo statusu, ali je otvoren za nove ljubavne pobjede.

S obzirom da se jučer tematizirao Movember i važnost muškog zdravlja, gosti su apelirali na redovne kontrole prostate i testisa, uz obavezno balansiranje privatnog i poslovnog života, kako bi se stavio naglasak na važnost mentalnog zdravlja, o kojem muškarci inače jako malo pričaju.

Večer je završila u prepoznatljivoj atmosferi Ženske priče – uz puno smijeha, iskrenosti i topline. Publika je svaku dosjetku nagrađivala velikim pljeskom, a gosti su još jednom pokazali da se i muška strana priče može ispričati s humorom i šarmom. Sav prihod od prodanih ulaznica doniran je Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.