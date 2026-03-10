Fra Marin Karačić ususret nastupu na “Progledaj srcem”: “‘Progledaj srcem’ pravi je blagoslov za hrvatski narod”

1. Proslavili ste deset godina od prvog albuma, a tijekom tog vremena često ste i nastupali na “Progledaj srcem”. Koliko je “Progledaj srcem” utjecao na vaš glazbeni put?

- Da vam iskreno kažem, proletjelo mi je tih deset godina, a sjećam se kao jučer te prve promocije albuma u Zagrebu u našem samostanu u Dubravi. I hvala Bogu na daru i prilici što mogu raditi ono što volim i na taj način evangelizirati i širiti Božju riječ.

“Progledaj srcem” je itekako utjecao na moj put, jer nas je sve vukao naprijed, a i danas to radi. Tu sam se prvi put susreo s profesionalnim okruženjem koje te je izgradilo u mnogočemu. Iza onoga što ljudi vide i čuju kriju se dani i sati proba i uvježbavanja, međusobnih suradnji, kompromisa, a to je baš pokazatelj kako je lijepo raditi zajedno na njivi Gospodnjoj. Svatko sa svojim darovima, u različitosti, a opet u službi Jednoga.

Od samih početaka sam sudionik i jasno vidim kako sve napreduje, raste i kako Gospodin uistinu izlijeva svoje blagoslove na sve nas.

2. “Progledaj srcem” nije samo koncert. Iza njega stoji i molitva, nagovori, duhovna i tehnička priprema, ali i druženja s ostalim izvođačima. Koje vas uspomene vežu uz “Progledaj srcem” na pozornici i izvan nje?

- “Progledaj srcem” je duhovna obnova; i nama izvođačima i svima koji dođu. “Progledaj srcem” je pokazatelj kako jedino timski rad može donijeti nešto veliko. Mi ne možemo jedni bez drugih; jednako su važni i tehničari i izvođači i organizatori i publika; jedino zajedničkim snagama i s jasnim ciljem se ovakvo nešto može dogoditi.

Toliko je uspomena da bih mogao napisati nekoliko stranica. Nama izvođačima to je također prilika da provedemo kvalitetno vrijeme zajedno i baš uživamo za vrijeme proba i tijekom večeri slavljenja. Toliko se iskrenih prijateljstava tu rodilo i baš svaki put jedva čekamo ta dane kada će “Progledaj srcem”, jer to znači da nas čeka nekoliko dana zajedničkih druženja, smijeha, pjesme i molitve, a tko to ne bi poželio?

3. Kako se pripremate za ovogodišnji “Progledaj srcem”?

Biti na “Progledaj srcem” velik je privilegij, ali i odgovornost, i ovo sve što se događa ne smijemo uzeti zdravo za gotovo. Nekad nam je nezamislivo bilo da duhovna glazba puni velike dvorane, a sada nam je postalo normalno i po nekoliko Arena, pa i stadion. To je veliki dar i velika milost i toga moramo stalno biti svjesni.

Odabrani smo da Gospodin preko nas i glazbe dijeli velike blagoslove i ne smijemo prestati biti zahvalni na tome. Velika je ovo stvar za naš narod.

Što se tiče moje osobne pripreme, meni je to svake godine mali godišnji odmor, tih tjedan dana priprema u Zagrebu. Iskoristim to vrijeme kako bih susreo drage ljude, a dosta vremena prođe nam i probama. Iako imam godine iskustva, svaki put kao da se prvi put penjem na tu pozornicu i svaki put osjećam jednaku zahvalnost i odgovornost da donesem Gospodina ljudima.

4. Kakav je osjećaj stati pred 18 000 ljudi u prepunoj Areni Zagreb?

- Kod “Progledaj srcem” je prekrasno što izvođači nisu u prvom planu, tu nema mene, moje je da zajedno s ljudima slavim Boga, a tko će biti na pozornici, a tko u publici, to postane manje bitno, jer ionako se nakon nastupa svi spustimo na tribine i nastavimo moliti i pjevati.

Svake godine je nešto drukčije, svake godine je nešto novo, ali je jedno uvijek isto: Krist i naša želja da mu budemo što bliži i što sličniji. Pozivam uistinu sve da dođu da zajedno progledamo očima, progledamo srcem i progledamo novim životom.

Ne propustite biti dio ovog jedinstvenog duhovno-glazbenog događaja koji svake godine okuplja tisuće ljudi u molitvi, pjesmi i zajedništvu. Budite i vi dio večeri slavljenja na “Progledaj srcem” i dopustite da vas ispuni radost vjere, glazbe i susreta s drugima. Svoje ulaznice osigurajte na vrijeme i pridružite se tisućama srca koja će zajedno slaviti Boga u prepunoj Areni Zagreb 15. i 16. svibnja. Svoje ulaznice možete nabaviti na Eventim.hr i u Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.