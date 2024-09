ANKETA Gdje u Zagrebu pojesti najbolju pizzu?

Pizza je bez sumnje jedna od najpopularnijih delicija na svijetu u kojoj vole guštati i veliki i mali. Preteča današnje pizze, okrugla, plosnata lepinja, blagovala se u prastara vremena na području Babilona, Egipta i ostalih drevnih kultura. Doduše, tadašnja je pizza više sličila piti, tradicionalnom kruhu koji je i danas popularan u Grčkoj i zemljama srednjega istoka. U Italiji su se u 17. i 18. stoljeću naveliko prodavale na ulicama i u pekarama, a u 19. stoljeću postaju toliko popularne da se 1830. u Napulju otvara i prva pizzeria na svijetu "Antica Pizzeria Port’ Alba" koja u istoimenoj ulici na kućnom broju 18 posluje i danas. U istom je gradu 1889. godine prvi put ispečena i najpoznatija pizza na svijetu, Margherita, koju mnogi Talijani smatraju jedinom pravom pizzom, a nastala je u povodu posjeta kralja Umberta i kraljice Margherite.

U Zagrebu se danas pizzom možete počastiti na gotovo svakom koraku, no gdje guštati u najboljoj? Glasajte u našoj anketi.

1. Grandma Fogg, Vlaška 95/ City Centar One West (Jankomir)

Da nema bolje pizze od bakine, govore u Grandma Foggu, pizzeriji koja nudi omiljeno jelo talijanske kuhinje u "al taglio" varijanti. I to, dakle, po bakinoj recepturi, a lokale su otvorili u Vlaškoj 95 te u sklopu foodcourta na prvom katu City Centra One West na Jankomiru. Margherita, capriciosa, špek šunka, Vegetariana, peperoni... samo su neke od 30 vrsta koje se ondje nude, mijenjaju se i sezonski, a cijene variraju od 3,20 do 4,90 eura.

2. Dodo Pizza, Tratinska 12

Njihova priča počela je 2011. i to s tek nekoliko poslovnica u Rusiji. Danas su jedna od najpoznatijih franšiza u čijim se pizzama gušta u 22 zemlje svijeta, a prave se u više od 1200 njihovih restorana. Radi se, dakako, o Dodo pizzi u kojoj odnedavno mogu uživati i Zagrepčani, a prvi njihov restoran u metropoli smjestio se na Trešnjevki, točnije u Tratinskoj 12. U ponudi je 18 vrsta pizza među kojima je i klasična capricciosa koja u velikoj verziji stoji 8,90, a euro više platit ćete ljutu bijelu koju odlikuju bijeli umak, piletina, mozzarella, ljubičasti luk, kukuruz i nasjeckane Jalapeño papričice. Radno vrijeme je svakog dana od 9 do 23 sata.

3. Domino's, Kneza Mislava 1/ Trakošćanska 11/ Petrovaradinska 7/ Ede Murtića 2

Domino’s je jedna od najpopularnijih i najvećih multinacionalnih tvrtki specijalizirana za pripremanje pizze. Sve je počelo 1960. godine kad su braća Tom i James Monaghan otvorili svoju prvu pizzeriju „DomiNick’s“ u Ypsilantiju, u Michiganu. Pet godina kasnije mijenja ime u „Domino’s Pizza", a danas se u njihovim pizzama može guštati u više od 16.300 prodavaonica u preko 85 zemalja svijeta. U ponudi je više od 20 vrsta pizza, a cijene se kreću od 6 do 10 eura.

4. Pizzeria Duksa, Tkalčićeva 88/ Duknovićeva 4/ Ede Murtića 11

Pizzeria Duksa je popularna pizzerija u Zagrebu koja se može pohvaliti vrhunskim pizzama na tri lokacije – Maksimiru, Bundeku, a nalazi se i u centru grada. Poznata je po tankom i hrskavom tijestu, a u ponudi ima i bijele pizze i pogače. Osim kvalitetne pizze, dobiva odlične recenzije posjetioca koji masovno pišu na internetu da osim ukusnom pizzom, Duksa oduševljava i lijepim ambijentom, ali i profesionalnim osobljem. Cijene se kreću od 9 do 12 eura.

5. Čempres Takeout & Delivery, Mladice - odvojak 5/1

Pizzu kakvu u krušnoj peći peku u Čempresu, mnogi smatraju najboljom u zapadnom dijelu grada. Rade isključivo na principu dostave, tijesto je tanko, a rubovi punjeni sirom. Srednju Margherita platit ćete 9 eura, pomalo pikantnu slavonsku 10,50 eura, a isto toliko stoji i Bianca, pizza s vrhnjem, Mozzarellom, šampinjonima i vratinom. Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 10 do 23 sata, a nedjeljom od 14 do 23 sata.

6. Basta Gourmet Bar, Varšavska ulica 5

Basta Gourmet Bar, smještena u Varšavskoj, omiljena je destinacija za ljubitelje napuljske pizze. Ova pizzerija nudi autentične pizze i napoletanske sendviče. U ponudi su, između ostalih, "Bufalina", Vegetariana i Quattro stagioni, a cijene se kreću od 11 do 15 eura. Radno vrijeme je od ponedjeljka do četvrtka od 10 sati do ponoći, subotom rade sat duže, a nedjeljom do 23 sata.

7. Franko’s Pizza & Bar, Kneza Branimira 71a

Franko’s Pizza & Bar je jedno od najprestižnijih mjesta za guštanje u pizzi u metropoli. Pizza se radi od sastojaka poput mozzarella fior di latte i San Marzano DOP pelata koji dolaze iz Italije i domaćih proizvoda poput baranjskog kulena koji daju jedinstven okus. Osim napoletanskih pizza, Franko’s nudi i Old School pizze poput Vesuvio i miješane, a cijene se kreću od 8,90 do 17 eura. Radno vrijeme je svakog dana od 11 do 23 sata, a subotom rade i sat duže.

8. Verona Due, Fočanska ulica 33

Ističu se po tankoj pizzi s tijestom od kukuruznog brašna, a upravo ta originalna receptura u ovu pizzeriju privlači stanovnike cijelog istočnog dijela Zagreba i šire. Na popisu imaju dvadesetak pizza, među njima i nekoliko vrsta ekstra ljutitih, a cjenovni rang je od 9 do 11 eura. Postoji i dostava, a oni koji žele pizzu s običnim, pšeničnim brašnom, mogu to posebno naglasiti.

9. Chello, Kaljska ulica 14

Svoj jelovnik ova pizzeria u Španskom opisuje kao spoj talijanske tradicije, američkog stila i slavonskog ugođaja. Na dobrom su glasu u cijelom zapadnom dijelu Zagreba, a upravo ondje počele su se raditi prve tzv. deep dish pizze u gradu. Hvale se i da su među prvima u svijetu kao sastojke za pizzu počeli koristiti različite vrste sireva, poput dimljenog sira, čardaša, topljenog sira i topljenog ementalera. Na izboru je i nekoliko veganskih pizza, kao i niz standardnih a kome se ne da doći do restorana svoju mogu naručiti online ili telefonom. Deep dish su nešto skuplje, oko 18 do čak 23 eura, dok standardne pizze stoje od 8 do 13 eura, ovisno o izboru.

10. Karijola, Kranjčevićeva 16a

Karijola se redovno svrstava na popis najboljih pizzerija u gradu. Djeluje na dvije lokacije u Zagrebu – Kranjčevićeva i Vlaška – te na jednoj na Visu, a svoj renome postigla je poglavitom izvrsnom kvalitetom. Osim više vrsti standardnih pizza nudi i ponudu craft pive koje izvrsno idu uz njih, a što se tiče cijena one su nešto iznad prosjeka. Kod ove pizzerije posebno je što se godinama pouzdaju u istu recepturu, a to im je osiguralo i stalnu klijentelu te vrlo dobar glas.

11. Stara Sava, Savska cesta 208

Pizza je ondje godinama standardno ukusna, dolazi iz krušne peći, a s vremenom restoran je stekao reputaciju lokalnog favorita. Gostima je posebno drago i što su porcije jako velike pa iz objekta nitko ne može izaći a da je ostao gladan. Ima dugu povijest: otvorena je još 1987. godine kao kavana uz Savu, a onda je s vremenom postala i pizzeria. Pizze cjenovno rangiraju od 10 do 13 eura, no ima ih više od 20 različitih vrsta, sve s bogatim i originalnim nadjevima.

12. Park, Martićeva 14d

Ova pizzerija u centru grada otvorila je prije nekoliko godina, no brzo je stekla dobru reputaciju. Cijene su nešto više nego kod kvartovskih lokala pa je tako obična margarita oko 9 eura dok su one sastojcima bogatije između 12 i 15 eura, no posjetitelji Park rado posjećuju zbog ugodnog ambijenta i dobre lokacije. Tijesto je lagano i ukusno, a unutrašnjost sočna, zbog čega unatoč cijenama ova pizzeria za svojim stolovima uvijek ima nekoga. Imaju dostavu, a oni koji to žele, mogu telefonski rezervirati stol.

13. Fianona, Lanište 16

„Spoj je tradicionalne rustikalne pizzerije s elementima suvremenih dizajnerskih detalja te kao takav odiše ugodnom i toplom atmosferom koja uz kulinarske specijalitete privlači brojne posjetitelje“, o sebi ovako na službenim stranicama govori vodstvo pizzeria Fianone, otvorene 2006. godine koja je ubrzo postala poznata ne samo u kvartu nego i mnogo šire. U ponudi imaju 40 vrsta pizza, narudžba se može obaviti i online, a osim standardne, imaju i male te jumbo verzije. Cijene za srednju veličinu rangiraju od 9 eura za margaritu do 14 eura, koliko košta njihova posebna „Začarana“ pizza na kojoj se nalaze i black angus biftek, rikola, grana padano te reducirani aceto.

14. Pizzeria & Spaghetteria Capuciner, Kaptol 6

Capuciner nije poznat samo po pizzama, već i bogatom odabiru tjestenine. Gosti hvale uslužne konobare i lijepi interijer, kao i cijene koje su pristupačne za lokacije u najstrožem centru grada. Srednje velike pizze rangiraju od 10.5 do 13 eura, a postoji jumbo varijanta. Oni koji to žele mogu naručiti i dostavu, a koje su ulice pokrivene može se provjeriti na web stranicama restorana.