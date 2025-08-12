Naši Portali
PRIVREMENA REGULACIJA

Zbog proštenja na Veliku Gospu: Znatan dio ZET-ovih linija vozit će izmijenjenim trasama

Zagreb: Sajamski dan u Stenjevcu
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
12.08.2025.
u 14:18

doći će do izmjena na autobusnim linijama 119, 146 i 203 te 172, 176 i 177, dok će linija 226 (Kaptol - Remete - Svetice), u slučaju potrebe biti pojačana dodatnim prijevoznim kapacitetima

Na blagdan Velike Gospe, u petak, 15. kolovoza, zbog tradicionalnih proštenja u Remetama i Stenjevcu, doći će do izmjena na autobusnim linijama 119, 146 i 203 te 172, 176 i 177, dok će linija 226 (Kaptol - Remete - Svetice), u slučaju potrebe biti pojačana dodatnim prijevoznim kapacitetima.

Kako su izvijestili iz ZET-a, tijekom proštenja u svetištu Majke Božje Remetske, (u slučaju obustave prometa), autobusna linija 203 (Svetice - Vinec - Kaptol), od 8 do 21 sat prometovat će skraćeno do Vineca. Zbog proštenja u Stenjevcu, od 5 sati ujutro pa do večernjih sati, dolazit će do izmjena u prometovanju autobusnih linija 119 (Črnomerec - Podsused most) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir).

Autobusi linije 119 vozit će uobičajenom trasom do raskrižja Ilice i Vrapčanske, nastaviti vožnju Ilicom i Alejom Bologne te Samoborskom cestom do Podsuseda. Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se usputna stajališta. Autobusna linija 146 prometovat će skraćeno do kružnog toka koji povezuje Ulicu Ivane Brlić Mažuranić i Stenjevečku ulicu, a početno-krajnje stajalište bit će uspostavljeno poslije kružnog toka u Ulici Ivane Brlić Mažuranić, u smjeru Reljkovićeve.

U petak, 15, kolovoza, autobusi linija 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) zaustavljat će se u oba smjera i na stajalištu Gospodska.

Velika Gospa proštenje

