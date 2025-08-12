Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NE MOGU SE USUGLASITI

U Vijeću najveće zagrebačke četvrti i dalje nitko nema većinu, idu li novi izbori? 'Čini mi se da su vrlo vjerojatni'

Facebook/Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Tajana Josipović
12.08.2025.
u 08:00

Treća, ujedno odlučujuća sjednica, na rasporedu je 21. kolovoza, a ako se ni tada vijećnici ne uspiju usuglasiti, Sesvećani će ponovno morati na izbore

Nakon dvije sjednice, Vijeće Gradske četvrti (VGČ) Sesvete još nema predsjednika. Novi saziv, koji broji ukupno 19 vijećnika, nije postigao dogovor o tome tko bi trebao preuzeti kormilo najveće zagrebačke gradske četvrti. Treća, ujedno odlučujuća sjednica, na rasporedu je 21. kolovoza, a ako se ni tada vijećnici ne uspiju usuglasiti, Sesvećani će ponovno morati na izbore.

Inače, u Vijeću su zastupljene brojne političke opcije. Koalicija Možemo – SDP ima pet mandata, HDZ i DP četiri, Lista Marije Selak Raspudić tri, a po dva mandata osvojili su Projekt Domovina, Servus Zagreb te Plavi grad i BUZ. Nezavisna lista Tomislava Jonjića ima pak jednog vijećnika. Na prvoj sjednici, koja se održala 23. lipnja, Vijeće je formalno konstituirano, no pokušaj izbora predsjednika nije uspio jer nijedan kandidat nije uspio dobiti potreban broj glasova. A ni druga sjednica, na kojoj su se vijećnici sastali 22. srpnja, nije donijela pomak. I tada su se svi razišli bez dogovora, bez izabranog predsjednika i bez funkcionalnog Vijeća. Trenutačni "omjer snaga" u Vijeću Gradske četvrti Sesvete jasno upućuje na podjelu. Uz koaliciju Možemo – SDP, koja je sa svojih pet mandata odlučila ostati u oporbi i nije predložila kandidata za predsjednika, formirala su se, može se reći, dva bloka.

Ključne riječi
VGČ Sesvete Sesvete Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još