U Vijeću najveće zagrebačke četvrti i dalje nitko nema većinu, idu li novi izbori? 'Čini mi se da su vrlo vjerojatni'

Nakon dvije sjednice, Vijeće Gradske četvrti (VGČ) Sesvete još nema predsjednika. Novi saziv, koji broji ukupno 19 vijećnika, nije postigao dogovor o tome tko bi trebao preuzeti kormilo najveće zagrebačke gradske četvrti. Treća, ujedno odlučujuća sjednica, na rasporedu je 21. kolovoza, a ako se ni tada vijećnici ne uspiju usuglasiti, Sesvećani će ponovno morati na izbore.



Inače, u Vijeću su zastupljene brojne političke opcije. Koalicija Možemo – SDP ima pet mandata, HDZ i DP četiri, Lista Marije Selak Raspudić tri, a po dva mandata osvojili su Projekt Domovina, Servus Zagreb te Plavi grad i BUZ. Nezavisna lista Tomislava Jonjića ima pak jednog vijećnika. Na prvoj sjednici, koja se održala 23. lipnja, Vijeće je formalno konstituirano, no pokušaj izbora predsjednika nije uspio jer nijedan kandidat nije uspio dobiti potreban broj glasova. A ni druga sjednica, na kojoj su se vijećnici sastali 22. srpnja, nije donijela pomak. I tada su se svi razišli bez dogovora, bez izabranog predsjednika i bez funkcionalnog Vijeća. Trenutačni "omjer snaga" u Vijeću Gradske četvrti Sesvete jasno upućuje na podjelu. Uz koaliciju Možemo – SDP, koja je sa svojih pet mandata odlučila ostati u oporbi i nije predložila kandidata za predsjednika, formirala su se, može se reći, dva bloka.