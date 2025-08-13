U Areni se sprema pravi spektakl dva dana prije Božića: 'Zagreb se prirodno nametnuo kao idealna pozornica'

Multimedijalni spektakl koji spaja klasičnu glazbu, ples, vizualnu čaroliju i najmoderniju tehnologiju po prvi put dolazi u Hrvatsku. Krajem 2025. godine, Arena Zagreb pretvorit će se u raskošnu pozornicu do sada neviđenog koncerta klasične glazbe - Strauss Christmas Gala, povodom 200. obljetnice rođenja Johanna Straussa II. U čast čovjeka koji je zadužio svijet jedinstvenim valcerima, publika će 23. prosinca 2025. svjedočiti stvaranju nove tradicije obiteljskog slavljenja čarolije Božića. Priču o glazbenom geniju koji je oblikovao plesni ritam Europe izvodi izvorni bečki orkestar Strauss Capelle Vienna pod umjetničkim vodstvom Francisca Supina. Ulaznice su upravo puštene u prodaju, a mi smo zavirili iza kulisa i otkrili detalje događanja za koji će se vjerujemo, tražiti mjesto više.

U godini obilježavanja 200. obljetnice rođenja Johanna Straussa II, Zagreb postaje domaćin jedinstvenog susreta zaljubljenika u klasičnu glazbu koja već dva stoljeća osvaja srca ljudi diljem svijeta. Produkcija osmišljena kao putovanje kroz emocije, priče i snove najpoznatijeg bečkog skladatelja po prvi put izlazi izvan Austrije, a Arena Zagreb postaje pozornica na kojoj se Straussova ostavština susreće s najmodernijom tehnologijom. Koncert predvodi Strauss Capelle Vienna, orkestar koji je osobno vodio Strauss, a danas ga čini više od četrdeset renomiranih glazbenika. U središtu gotovo dvosatnog programa je - 3D avatar Straussa u stvarnoj veličini, projiciran u realnom vremenu, koji vodi publiku kroz predstavu uz poetsku naraciju. LED vizualizacije i svjetlosni dizajn sinkroniziran s pokretom pretvaraju Straussovu glazbu u impresivnu vizualnu priču. Cjelokupni program i produkciju zagrebačkog koncerta potpisuje Francisco Supin, kreativni direktor, glazbenik i menadžer Strauss Capelle Vienna, koji je s orkestrom nastupao više od deset godina, a danas organizira njihove koncerte diljem svijeta.

"Kada smo odlučili izvesti ovaj projekt izvan Austrije, Zagreb se prirodno nametnuo kao idealna pozornica – grad s bogatom kulturnom tradicijom i publikom koja istinski živi klasičnu glazbu. Za mene ova obljetnica nije samo podsjetnik na Straussovo naslijeđe, nego i prilika da klasičnu glazbu približimo onima koji je tek otkrivaju. Straussovi valceri uvijek su nosili poruku radosti i zajedništva, a sada je pretvaramo u multimedijalno iskustvo koje spaja prošlost i budućnost u jednoj večeri. Svaka nota, svjetlosni efekt i projekcija osmišljeni su kako bi publika osjetila kako se Straussova glazba ponovno rađa pred njihovim očima – večer u kojoj možeš putovati kroz vrijeme, sanjati i ponijeti sa sobom uspomenu koja te uvijek iznova podsjeća na izvorne životne vrijednosti", kazao je Francisco Supin.

Uz futurističko pojavljivanje samog Straussa, glavnu ulogu nose glazbenici legendarnog orkestra Strauss Capelle Vienna, čuvari autentične tradicije izvođenja njegovih djela. Četrdeset i dva člana orkestra, izvorni broj članova za koje je Strauss skladao, odjevenih u povijesne uniforme iz njegove ere, izvest će raskošne interpretacije njegovih najpoznatijih skladbi. Šest puta tijekom večeri, kroz kraće poetske naracije na hrvatskom jeziku, Strauss uvodi publiku u tematske cjeline koje su oblikovale njegovo stvaralaštvo – od prvih taktova što slave buđenje prirode i proljeća, preko veličanstva i ponosa bečke prijestolnice, do intimnih trenutaka ljubavi i radosti koje njegovi valceri nose generacijama.

Uz njih će na pozornici zablistati balerine iz Vienna State Balleta, najistaknutiji operni vokalisti iz Beča te posebne gošće iz Zagreba, čime Gala dobiva poseban lokalni pečat. Program uključuje najpoznatija Straussova djela — The Blue Danube, Emperor Waltz, Voices of Spring — uz svečane obrade božićnih melodija u orkestraciji koja odražava filmski glazbeni stil, ali i djela drugih skladatelja poput P. I. Čajkovskog, L. Delibesa i F. Lehára. Svjetlosni efekti i narativna dramaturgija stvaraju osjećaj da svaki takt glazbe ima vlastiti vizualni odraz, a emocije publike postaju dio same izvedbe. Na kraju večeri, Strauss se vraća u svoju statuu, ostavljajući dojam da je sve što je publika doživjela bilo dio sna, glazbenog putovanja u kojem je bajka nakratko postala stvarnost.

"Ovim koncertom želimo publiku povesti na putovanje kroz vrijeme – od bečke elegancije 19. stoljeća do digitalne čarolije današnjice. Naša misija je prenijeti to nasljeđe novim generacijama na način koji poštuje original, ali ga istovremeno približava današnjoj publici. Zato spajamo najbolje od oba svijeta: originalnu kostimografiju, tradicionalnu scenografiju, vrhunske glazbenike i tehnološke inovacije kroz koje Strauss ponovno oživljava pred publikom, donoseći poruku radosti i zajedništva novim generacijama. Vjerujem kako će orkestralna izvrsnost u kombinaciji s najmodernijom tehnologijom pružit publici upravo taj jedinstven osjećaj da postaju dio glazbene povijesti koja se upravo stvara", naglasio je kreativni direktor koncerta.

Interes za ovaj glazbeni spektakl već sada je iznimno velik. Ulaznice su puštene u prodaju u obliku early bird ponude, namijenjene svima koji žele osigurati svoje mjesto u najatraktivnijim sektorima Arene Zagreb. Organizatori ističu kako je najtraženiji sektor onaj s najboljom akustikom i neposrednim doživljajem pozornice, čija je dostupnost ograničena. Zbog ekskluzivnog formata produkcije i posebne scenografije, broj mjesta je manji nego u tradicionalnom postavu dvorane, što dodatno pojačava osjećaj jedinstvenosti. Očekuje se veliki odaziv publike iz Hrvatske i susjednih zemalja, budući da se radi o kulturnom događaju koji na najvišoj razini prezentira europsku glazbenu baštinu i umjetničku izvrsnost. Upravo ovakav spoj glazbene baštine, suvremene tehnologije i emocionalnog pripovijedanja ima moć privući kako ljubitelje klasike, tako i one koji tek otkrivaju čaroliju Straussovih valcera.

"Kada smo pustili ulaznice u prodaju, očekivali smo velik interes, ali broj rezervacija nadmašio je naša očekivanja. Early bird fazu osmislili smo kako bismo najvjernijim ljubiteljima Straussove glazbe omogućili da prvi osiguraju svoja mjesta u publici. Želimo da ovaj koncert postane nova blagdanska tradicija koja se prenosi generacijama – gdje bake i djedovi unucima prenose Straussovo nasljeđe, a unuci njima otkrivaju kako izgleda spektakl 21. stoljeća. Upravo ovakav odaziv potvrđuje koliko ljudi žele živjeti klasičnu glazbu i prenositi je novim generacijama, dok mi činimo sve da se Straussova dvostoljetna ostavština vrati u punoj snazi – u formatu kakav svijet još nije vidio", zaključio je Francisco Supin.

Sve detalje o programu i ulaznicama pronađite na Eventim platformi (ulaznice) te na službenim Facebook, Instagram i TikTok profilima koncerta. A tračak glamura i emocija koje će u prosincu ispuniti zagrebačku Arenu, moći ćete osjetiti već u četvrtak, 4. rujna 2025., u Malom rimskom kazalištu u Puli, na ljetnom koncertu u izvedbi Strauss Capelle Vienna.