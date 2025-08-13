Drama u obitelji poznatog glumca! Unuk brutalno napao bivšu djevojku, ona se onesvjestila, a njemu prijeti zatvor

Sean Knight Nicholson, 29-godišnji unuk slavnog glumca Jacka Nicholsona, uhićen je 5. kolovoza zbog stravičnog fizičkog napada na svoju bivšu djevojku Elizabeth Lawlor. Incident se, prema policijskom izvješću koje prenosi Daily Mail, dogodio 23. srpnja u njegovom stanu u Veniceu u Kaliforniji. Lawlor je policiji ispričala da ju je Nicholson zgrabio za vrat i glavu te je bacio preko sobe, pri čemu je udarila u tvrdi predmet i izgubila svijest. Kada se probudila, shvatila je da joj je dio prednjeg zuba slomljen, a bolno iskustvo kasnije je sažela u objavi na Instagramu: - Ovo ljeto mi je dalo PTSP - poručila je.

Uznemirujući događaj navodno je započeo manipulativnim pozivom. Lawlor tvrdi da ju je Nicholson, s kojim je bila u turbulentnoj vezi od 2023. godine, namamio u svoj stan prijeteći da će se ubiti. Rekao joj je da je uzeo punu bočicu Valiuma i da se mora pojaviti ako ne želi da si naudi. Navela je kako se Sean bori sa shizofrenijom te da ima dugu povijest miješanja lijekova na recept s ilegalnim supstancama. Sastanak, koji se trebao održati kako bi razgovarali nakon njegovog nedavnog boravka na rehabilitaciji, brzo je eskalirao. Sukob je izbio nakon što mu je provjerila mobitel kako bi potvrdila je li lagao o svojoj trijeznosti, što je navodno bio okidač za brutalan napad.

Jack Nicholson’s grandson Sean arrested on felony domestic violence charges: report https://t.co/UDUmSuLA3R pic.twitter.com/LOLFV4i2mI — Page Six (@PageSix) August 8, 2025

Nakon što se osvijestila slomljenog zuba, Lawlor je uspjela pobjeći iz stana, no Nicholson ju je navodno sustigao i vratio unutra. U panici je uspjela poslati fotografije svojih ozljeda njegovoj majci, Jennifer Nicholson, koja je odmah pozvala hitnu pomoć. Lawlor je prevezena u bolnicu Marina Del Rey, gdje je podvrgnuta hitnoj oralnoj operaciji te je dobila šavove zbog drugih ozljeda lica. Sean je sin Jennifer, najstarije kćeri koju je Jack Nicholson dobio s bivšom suprugom Sandrom Knight.

Zbog ovog incidenta, Sean Nicholson, inače glazbeni producent i DJ poznat pod imenom Cutter Mattock, suočava se s teškim optužbama. Tereti ga se za kazneno djelo obiteljskog nasilja koje uključuje smrtonosno oružje, a u optužnici su kao oružje navedeni "ruke, noge i zubi". Istog dana kada je uhićen, pušten je uz jamčevinu od otprilike 46.000 eura (50.000 dolara), a na sudu se mora pojaviti 26. kolovoza. Ako ga proglase krivim, prijeti mu kazna do četiri godine zatvora. Sud je u međuvremenu odobrio i privremenu zabranu prilaska koju je Lawlor zatražila.