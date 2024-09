ANKETA Gdje su u Zagrebu najbolji ćevapi?

Mali, veliki, s ajvarom i lukom ili bez, a sa strane krumpirići, ili možda neka salata. Neki ćevape jedu u lepinji, drugi ih vole bez ičega, neki priznaju samo sarajevske, a treći, pak, jedu isključivo one od stopostotne junetine. Bez najpopularnijeg lokalnog fast fooda nemoguće je zamisliti život u Zagrebu, a neke od zagrebačkih pečenjara poslužuju ih i više od pola stoljeća. A gdje su oni najbolji? Glasajte u našoj anketi.

1. Čingač, Vukomerec

Pečenjara s dugom tradicijom čuvena je upravo po svojim ćevapima, a čak i mala porcija dovoljna je da zasiti odraslog čovjeka. Rade svakog dana osim ponedjeljka od 7 do 23 sata, a ondje rado svrati svatko tko se nađe na istoku grada. Mala porcija ćevapa, uz koju stiže i jedan štap šiša, stoji 8,50 eura.

2. Zdravljak Sport, Utrine

Nalazi se na Barčevom trgu, a mnogi ga smatraju najboljim mjestom za ćevape u Novom Zagrebu, ako ne i u cijelom gradu. Tko god svrati na plac u Utrinama rado će ondje sjesti na fini obrok, a veliku porciju s deset ćevapa platit ćete osam eura. Radno vrijeme je od ponedjeljka do nedjelje od 7 do 23 sata.

3. Stari kotač, Prečko

Svoje popularne obroke od mljevenog mesa poput ražnjića, pljeskavica i ćevapa na drvenom ugljenu pripremaju od 1982., a za neke su jedini razlog da potegnu do Petrovaradinske na zapadnom dijelu grada na gablec ili večeru. Porcija od sedam ćevapa stoji 6,90 eura, a na meniju su i pljeskavica koja stoji 40 centi manje te ona punjena sirom koju ćete platiti 8,30. Radno vrijeme je od utorka do nedjelje od 10 do 22 sata.

4. Zdravljak Dinamo, Dubrava

Konkurencija u Dubravi je jaka, a ćevapi, punjene pljeskavice i hamburgeri samo su dio ponude u Dinamu na Čulinečkoj cesti 31, koji mnogi smatraju jednom od najboljih ćevabdžinica na tom području. Velike ćevape u lepinji ondje ćete platiti 6,50 eura, a radno vrijeme je svakog dana od 6.30 do 23 sata.

5. Pečenjara Cvjetno, Cvjetno naselje

Lokal na Cvjetnoj cesti 21A također je na glasu kao jedno od mjesta s najboljim ćevapima u metropoli, a svi su stolovi gotovo uvijek zauzeti. Ćevapi dolaze u pločicama po četiri komada, a počastiti se možete malom porcijom, koja stoji samo 3,50 eura te velikom koju ćete platiti šest. Ambijent je ugodan, ima i otvorenu terasu okruženu zelenilom, a radno vrijeme od 9 do 22 sata, svakog dana osim nedjelje.

6. Restorani Batak, Zagreb

U specijalitetima iz restorana Batak možete guštati na čak 12 lokacija u metropoli, a popularni su, između ostalog, po ćevapima raznih vrsta. Tako su u ponudi pileći i teleći, šiš i ćevapi punjeni sirom te u umaku od kajmaka, a cijena se kreće između 6,80 do 10,50 eura, ovisno o vrsti i veličini.

7. Plac Kitchen & Grill, Dolac

Tko god svraća na glavnu gradsku tržnicu, barem jednom je sjeo na ćevape na Plac. Hvale se 100 posto junećim mesom, a na meniju su mali, koji stoje šest, i veliki ćevapi, koje ćete platiti 8,50 eura. Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 10 do 23, a nedjeljom od 11 do 18 sati.

8. Sofra, Borovje

Sofra je restoran koji poslužuje tradicionalne bosanske delicije, a osim u ulici 1. Gardijske brigade Tigrovi, smjestila se i u centar Point na Rudeškoj cesti. Naziv Sofra, inače, dolazi od turske riječi koja označava niski stol oko kojeg se sjedi na podu ili jastucima prekriženih nogu. Porciju velikih ćevapa u somunu ondje ćete platiti deset eura, a mala stoji tri manje.

9. Krčma kod Marka, Rakitje

Iako na jelovniku imaju samo dvije stvari, rijetko ćete ondje pronaći stol bez rezervacije. Krčma kod Marka koja se smjestila u ulici Dr. Franje Tuđmana 21, popularna je među Zagrepčanima upravo po svojim sočnim ćevapima uz koje će vam ponuditi isključivo prepečeni kruh i luk, ali i po ambijentu zbog kojeg će vas već na samom ulazu uhvatiti nostalgija. Velika porcija ćevapa ondje stoji 7,80 eura, mala 3,90, a u ponudi su i ražnjići koji stoje 7,80. Radno vrijeme je svakog dana od 8 do 22 sata, osim ponedjeljkom kada su zatvoreni.

10. Tvornica pljeskavica Kosta, Cvjetno naselje

"Naša jedina i iskrena želja je da vam pružimo najbolju moguću hranu od najsvježijeg mesa i namirnica". Govore to u Tvornici pljeskavica Kosta gdje, među ostalim, prave ćevape koje brojni smatraju najboljima u metropoli. Porciju ćevapa ondje ćete platiti devet eura, a na jelovniku su i punjena te gurmanska pljeskavica koje stoje 11,40 eura. Nalazi se na Cvjetnoj cesti 15, primaju isključivo telefonske rezervacije, a radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 10 do 22 sata.

11. Kod Dede, Prečko

Kod Dede je tradicionalni restoran koji se smjestio na adresi Prečko 5C, a gdje se roštilj peče na drveni ugljen. Veliku porciju ćevapa u lepinji ondje ćete platiti deset eura, a na jelovniku su i ražnjići koji stoje dva više. Počastiti se možete i Dedinom platom na kojoj ćete, za 33 eura, dobiti dva ražnjića, četiri ćevapa, dvije pljeskavice, dva naravna odreska, dvije pečenice te krumpiriće, šampinjone i lepinje. Posjetiti ga možete svakog dana od 10 do 23 sata.