Filmska magija na zagrebačkim ulicama: Nova tura vodi vas kroz kadrove snimane u metropoli

Program Zagreb – filmski grad, u okviru kojeg će u kolovozu biti održano nekoliko besplatnih projekcija kultnih filmova na autentičnim lokacijama snimanja, u srijedu će predstaviti "Limeni bubanj" Volkera Schlöndorffa, priopćili su organizatori, filmski festival Cinehill. Remek-djelo europske kinematografije, film "Limeni bubanj" (1979.) nastao po kultnom romanu Güntera Grassa, bit će prikazan 13. kolovoza na Trgu Franje Tuđmana, ispred Rudolfovih vojarni koje su za potrebe snimanja postale lokacija u Gdanjsku. Scena velikog nacističkog mitinga u kojoj je statiralo čak tisuću Zagrepčana za taj antiratni film, dobitnika Zlatne palme i Oscara, snimana je u Rudolfovim vojarnama.

U srijedu, 20. kolovoza bit će prikazan film Proces (1962.), klasik Orsona Wellesa, koji je Zagreb pretvorio u kulisu distopijskog europskog grada. Adaptacija toga Kafkinog remek-djela, u kojoj se Zagreb pojavljuje u ulozi nadrealnog labirinta, projicirat će se na platou Gradec, s pogledom na Katedralu koja je također bila dio filmske scenografije.Istoga dana organizira se i pješačka tura najatraktivnijim lokacijama snimanja svjetski poznatih filmova.U utorak, 26. kolovoza bit će prikazan "Božji oklop" (1986.), akcijski spektakl s Jackiejem Chanom u glavnoj ulozi. Projekcija će se održati na autentičnoj lokaciji – tržnici Dolac, poznatoj po spektakularnoj sceni jurnjave iz filma.

Na samom kraju programa, u četvrtak, 28. kolovoza na velikoj pozornici parka Maksimir održat će se projekcija filma "Moj dida je pao s Marsa" (2019.) Dražena Žarkovića i Marine Andree Škop, koji je sniman u najpopularnijem zagrebačkom parku. Program Zagreb – filmski grad nastao je uz podršku Grada Zagreba, Turističke zajednice grada Zagreba, Muzeja grada Zagreba i Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s lokalnim turističkim vodičima i filmskim djelatnicima.