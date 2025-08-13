Lažno se predstavio i prevario 81-godišnjakinju u Sesvetama, ostala bez nekoliko tisuća eura

U jučerašnjoj prijevari na području Sesveta nepoznati je počinitelj 81-godišnjakinju oštetio za nekoliko tisuća eura. Kako je priopćila policija, 12. kolovoza oko 14.45 sati u Ulici Brune Bušića, prevarant ju je najprije telefonski kontaktirao, lažno se predstavio kao službena osoba i uvjerio je da novac koji ima kod kuće treba provjeriti jer bi mogao biti krivotvoren.

Nedugo nakon razgovora, u dvorište njezine stambene zgrade došao je muškarac kojem je starija sugrađanka predala gotovinu, vjerujući da postupa ispravno. On se potom udaljio u nepoznatom smjeru. Policija traga za počiniteljem i upozorava građane da ne nasjedaju na slične prijevare te da u ovakvim slučajevima odmah kontaktiraju 192.