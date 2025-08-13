S Radićeva trga poručili: 'Pokrećemo izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba. Pozivamo vas da predate svoje prijedloge'

Gradska uprava pokreće izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba. Ovaj temeljni prostorno-planski dokument regionalne razine obuhvaća cjelokupni prostor Grada Zagreba te određuje prostornu i gospodarsku strukturu grada, sustav infrastrukture od važnosti za grad, osnove za uređenje i zaštitu prostora te mjere za očuvanje i unapređenje okoliša, prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti kao i zaštitu vrijednih prirodnih resursa, javljaju s Radićeva trga.

Prostorni plan propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru u dijelu građevinskog područja naselja izvan obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta, što se odnosi na brojna naselja južnog i sjeverno-istočnog dijela grada.

"Pozivamo građane i pravne osobe da do 30. rujna 2025. dostave svoje inicijative i prijedloge za uređenje prostora u navedenim područjima. Prijedlozi se mogu predati pisanim putem na adresu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Park Stara Trešnjevka 2 ili online", poručili su.

Sve inicijative bit će evidentirane i razmotrene prilikom izrade stručnih rješenja novog Prostornog plana.

"Dvadeset i četiri godine od donošenja postojećeg Prostornog plana Grada Zagreba započinjemo s izradom novog temeljnog planskog dokumenta koji usmjerava održivi razvoj našeg grada, balansirajući potrebu za modernizacijom, gospodarskim razvojem i planiranjem kvalitetne infrastrukture s potrebama očuvanja vrijednih prirodnih resursa - od zaštite izvorišta pitke vode do očuvanja poljoprivrednih, šumskih i drugih zelenih površina važnih za urbani ekosustav. U ovaj prostorni plan koji se donosi za plansko razdoblje do sredine 21. stoljeća potrebno je ugraditi i ciljeve Europske unije za održivi razvoj, prilagodbu klimatskim promjenama te postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine", rekao je Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba.

Tekst poziva i više informacija dostupni su na sljedećoj poveznici.