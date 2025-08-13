Naši Portali
RADI SE O SLOŽENOM INŽENJERSKOM IZAZOVU

Zagreb raspisao natječaj za projekt rušenja Maksimira vrijedan 100.000 eura

Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Igor Kokoruš/Hina
13.08.2025.
u 11:58

Rušenju stadiona Maksimir moći će se pristupiti nakon što završi rekonstrukcija i proširenje stadiona u Kranjčevićevoj ulici što bi trebalo biti u 2026. godini.

Grad Zagreb je objavio natječaj vrijedan 100.000 eura za izradu projekta uklanjanja postojećeg stadiona Maksimir u elektroničkom oglasniku javne nabave. Od ponuditelja se traži detaljno razrađen projekt za uklanjanje građevine površine oko 50.000 četvornih metara, a rok za izradu projektne dokumentacije je tri mjeseca. Projektom se mora odrediti metoda rušenja s obzirom na kompleksnost građevine i specifičnosti lokacije. Posebnu pozornost treba posvetiti sigurnosnim mjerama za okolne objekte, prometnice i infrastrukturu.

Rušenje stadiona Maksimir predstavlja složen inženjerski izazov jer se ispod istočne tribine nalaze kotlovnice, električni pogoni i spremnik plina. Te instalacije moraju se pažljivo ukloniti prije rušenja armiranog betona. Projektom se mora predvidjeti rješavanje odvajanja priključaka na energetsku infrastrukturu i mjere gospodarenja otpadom. Naglasak se stavlja na recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Za zapadnu i sjevernu tribinu Grad Zagreb posjeduje arhitektonski snimak koji je 2017. izradio ING4STUDIO. Ti podaci mogu se koristiti uz provjeru stanja na terenu.

Rušenje postojećeg stadiona predstavlja prvu fazu plana izgradnje novog stadiona koji su dogovorili Vlada RH i Grad Zagreb. Prema najavama, novi stadion imat će kapacitet od 35.000 mjesta i zadovoljavat će UEFA i FIFA standarde. Investicija je procijenjena na 175 milijuna eura. Troškove će financirati Vlada i Grad Zagreb u jednakom omjeru. Rok za dostavu za projekt rušenja stadiona Maksimir ističe 2. rujna.

Rušenju stadiona Maksimir moći će se pristupiti nakon što završi rekonstrukcija i proširenje stadiona u Kranjčevićevoj ulici što bi trebalo biti u 2026. godini. Zagreb će time u Kranjčevićevoj dobiti moderni novi prošireni stadion najviše kategorije UEFA-e na kojem će se igrati nogometne utakmice Dinama i reprezentacije, dok se na Maksimiru bude rušio postojeći i gradio novi stadion, čija se izgradnja očekuje do 2029. godine.
Komentara 2

Pogledaj Sve
GR
grintalo
12:21 13.08.2025.

a što ćemo sa azbestom

PR
prajdali100
12:18 13.08.2025.

Ako će novi stadion u milijunskom Zagrebu imati 35.000 mjesta nemojte ga ni praviti !!!!! Bruka.Ispod 50.000 ne dolazi u obzir.

