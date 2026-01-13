Naši Portali
PROBIJANJE ZVUČNOG ZIDA

Ako vas prestraši prodoran zvuk, evo o čemu je riječ

Velika Gorica: Zainteresirani građani danas su mogli vidjeti zrakopolove Rafaleie na AirVG 2024.
Tomislav Miletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 10:52

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, napominju.

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila će od 10 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida, javljaju iz MORH-a. Letačke aktivnosti provodit će se na području Zagrebačke, Karlovačke, Ličko-senjske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Sisačko-moslavačke županije na visini iznad 10.000 metara uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, napominju. Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.
Ključne riječi
Zagrebačka županija MORH hrvatsko ratno zrakoplovostvo

