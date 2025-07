Zvonko Vrban privremeno udaljen s dužnosti na rok od tri mjeseca

Zvonko Vrban, sudac Županijskog suda u Osijeku, protiv kojeg je USKOK nedavno podigao optužnicu zbog trgovanja utjecajem, privremeno je udaljen s dužnosti na vrijeme od tri mjeseca. Odlučilo je tako Državno sudbeno vijeće (DSV), na svojoj sjednici održanoj 3. srpnja i to nakon što im je zahtjev da se protiv Vrbana pokrene stegovni postupak uputio Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Habijan je tražio pokretanje stegovnog postupka protiv Vrbana zbog sumnje da je počinio stegovno djelo nanošenja štete ugledu suda ili sudačke dužnosti te je tražio da ga DSV odmah udalji s dužnosti.

Odluka koju je DSV sada donio znači da će se nakon tri mjeseca mjera privremenog udaljenja s dužnosti vjerojatno produljiti i to tako može trajati unedogled. Odnosno dok sam Vrban ne zatraži da ga se trajno razriješi sudačke dužnosti. U međuvremenu, privremeno udaljenje s dužnosti ne znači da Vrban ostaje bez plaće, jer će primati 60 posto plaće. Kako privremeno udaljenje sudaca od obavljanja dužnosti izgleda u praksi možda najbolje svjedoči primjer Vesne Malenice, sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu. Ona je uhićena 2017., USKOK ju je 2022. optužio za zloporabu položaja, a njezino privremeno udaljenje od sudačke dužnosti, koje je počelo kada je uhićena, trajalo je više od pet godina.

Hoće li i Vrbanovo privremeno udaljenje sa sudačke dužnosti trajati pet godina ili će on sam prije toga zatražiti razrješenje, tek će se vidjeti. Uglavnom, Vrban, bivši predsjednik Županijskog suda u Osijeku, privremeno je udaljen s dužnosti jer je optužen je za trgovanje utjecajem.

Prema optužnici, USKOK tereti Vrbana da je tijekom 2019. u Osijeku, u prostorijama Općinskog suda u Osijeku, kao predsjednik Županijskog suda u Osijeku, koji sud je neposredno više tijelo sudske uprave u odnosu na Općinski sud u Osijeku, koristio svoj autoritet kako bi u jednom spisu Općinskog suda u Osijeku ishodio donošenje presude u korist tužitelja s kojim je osobno povezan. Činio je to, iako je znao da je sukladno Zakonu o sudovima zabranjen svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke. Vrbana se tereti da je sutkinji Općinskog suda u Osijeku koja je imala u radu taj predmet rekao da je tužitelj njegov prijatelj i da mora uspjeti u sporu te da odluku treba donijeti u roku od mjesec dana.

USKOK Vrbana tereti i da je od 9. ožujka do 27. travnja 2022. u Osijeku, u prostorijama Županijskog suda u Osijeku, nakon što je saznao koja je sutkinja Općinskog suda u Osijeku je dobila u rad predmet u kojem je tužitelj osoba s kojom je osobno povezan, također koristio autoritet i utjecaj dužnosti koju je obnašao kako bi bez obzira na stvarno stanje spisa ishodio donošenje prvostupanjske odluke u korist tužitelja. Tako je sutkinji zaduženoj s predmetnim spisom u više navrata, prikrivajući pritom svoju neposrednu povezanost s tužiteljem i zainteresiranost da se postupak dovrši u korist tužitelja, prije objave odluke u tom predmetu jasno dao do znanja kakvu bi odluku trebala donijeti uz izričitu tvrdnju da je zahtjev tužitelja osnovan.

Istraga protiv njega pokrenuta je u listopadu lani, no predsjednik Županijskog suda u Osijeku je ostao do prosinca lani, kada ga je DSV razriješio te dužnosti na njegov zahtjev i to nakon što je istraga protiv njega postala pravomoćna. Vrban je lani u razgovorima za medije nijekao to za što ga se sada tereti te je tvrdio da je u pozadini cijele priče osveta Vladimira Šeksa, koji je kako je tada tvrdio Vrban, od njega preko posrednika tražio da Šeksovoj kćeri Zrinki Šeks Poštić da pozitivno mišljenje u izboru za predsjednicu Općinskog suda u Osijeku. Vrban je, kako je kazao, to odbio, jer je smatrao da je sutkinja Šeks Poštić u svom radu zlorabila položaj i ovlasti.

- Potom me po istom posredniku zamolio da ne dam nikakvo mišljenje, što se po zakonu smatra kao da ste dali pozitivno mišljenje, no ja sam i to odbio, rekavši da ću dati mišljenje sukladno svom profesionalnom mišljenju i dao sam negativno mišljenje. Tada mi je od Šeksa poslana poruka da ću završiti u kaznenom postupku po prijavi koju je podnijela njegova kći i, prema svemu sudeći, ja završavam u kaznenom postupku- kazao je lani Vrban za Jutarnji list.