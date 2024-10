USKOK potvrdio: Pokrenuta je istraga protiv šefa osječkog Županijskog suda Zvonka Vrbana

USKOK je izvijestio ovog četvrtka kako je pokrenuta pokrenuta istraga protiv predsjednika Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vrbana zbog sumnje na trgovanje utjecajem. Ranije je Vrban potvrdio da je bio na ispitivanju u USKOK-u, a ranije se neslužbeno navodilo kako ga se sumnjiči da je kao predsjednik osječkog Županijskog suda radio pritisak na predsjednicu osječkog Općinskog suda Zrinku Šeks Poštić i sada umirovljenu sutkinju toga suda Doricu Krnic Miloš, kako bi donosile presude prema njegovoj želji. Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti:

''USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a te na osnovu rezultata više izvidnih i dokaznih radnji koje je neposredno proveo, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1961.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela trgovanja utjecajem.

Osnovano se sumnja da je okrivljenik, kao predsjednik Županijskog suda u Osijeku, tijekom veljače 2019. godine u Osijeku, koristio autoritet i utjecaj dužnosti koju je obnašao kako bi u jednom predmetu bez obzira na stvarno stanje spisa ishodio donošenje presude u korist tužitelja s kojim je osobno povezan. Naime, okrivljenik je sutkinji Općinskog suda u Osijeku koja je imala u radu taj predmet rekao da je tužitelj njegov prijatelj i da mora uspjeti u sporu te da odluku treba donijeti u roku od mjesec dana.

Nadalje se osnovano sumnja da je okrivljenik, u istom svojstvu, od kraja ožujka do sredine travnja 2022. u Osijeku, nakon što je saznao koja sutkinja Općinskog suda u Osijeku je dobila u rad predmet u kojem je tužitelj osoba s kojom je povezan, također koristio autoritet i utjecaj dužnosti koju je obnašao kako bi bez obzira na stvarno stanje spisa ishodio donošenje prvostupanjske odluke u korist tužitelja. Tako je sutkinji zaduženoj s predmetnim spisom u više navrata govorio kakvu bi odluku trebala donijeti navodeći pritom da je zahtjev tužitelja osnovan. U odnosu na javno objavljene tvrdnje okrivljenika ovaj Ured će provesti izvide'', navodi se.

Vrban je u međuvremenu opovrgnuo navode iz tih prijava u očitovanju predsjedniku Vrhovnog suda Radovanu Dobroniću te Ministarstvu pravosuđa i uprave, navode mediji. Sudac Vrban je u razgovoru za Jutarnji list izjavio kako je u pozadini slučaja osveta visokorangiranog HDZ-ovog dužnosnika Vladimira Šeksa koji ga je navodno, preko posrednika, tražio da njegovoj kćeri Zrinki Šeks Poštić da pozitivno mišljenje u izboru za predsjednicu Općinskog suda.

Vrban je rekao kako je to odbio, smatrajući da je sutkinja Šeks Poštić u svom radu počinila kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti. ''Potom me po istom posredniku zamolio da ne dam nikakvo mišljenje, što se po zakonu smatra kao da ste dali pozitivno mišljenje, no ja sa i to odbio, rekavši da ću dati mišljenje sukladno svom profesionalnom mišljenju i dao sam negativno mišljenje. Tada mi je od Šeksa poslana poruka da ću završiti u kaznenom postupku po prijavi koju je podnijela njegova kći i, prema svemu sudeći, ja završavam u kaznenom postupku'', rekao je Vrban za Jutarnji list. Uskok ističe da će provesti izvide u odnosu na ove Vrbanove izjave u medijima.