VIDEO Jedna od najrjeđih vrsta morskih sisavaca snimljena u Jadranu: 'Ovako nešto nikada nisam vidjela'

Nesvakidašnji prizor zabilježen je u moru kod otoka Sveti Nikola u Budvi, gdje su ronioci tijekom ranog jutra susreli i snimili sredozemnu medvjedicu, jednu od najrjeđih i najugroženijih vrsta morskih sisavaca na svijetu. Životinja je viđena na području poznatom među roniocima, no njezina pojava ondje bila je potpuno neočekivana.

Kako je za program Radio Budva kazala Aleksandra Kojić, riječ je o vrlo rijetkoj i strogo zaštićenoj vrsti koju na tom području nitko nije očekivao vidjeti. "Ronim duže od 10 godina, ovako nešto nikada nisam imala priliku vidjeti", kazala je Kojić, dodajući kako su svi bili iznenađeni susretom. Zahvaljujući kolegi Martinu koji je sa sobom imao kameru, neobičan prizor ostao je zabilježen.

Posebno je važno što je medvjedica pronađena ispod podvodne špilje, prirodnog skloništa koje pripadnici ove vrste koriste za odmor i zaštitu. Stručnjaci upravo takva mjesta smatraju važnima za opstanak sredozemne medvjedice, čija se populacija posljednjih godina postupno oporavlja, ali je i dalje pod strogom zaštitom nacionalnih zakona i međunarodnih konvencija.

Ipak, ronioci strahuju da se životinja neće dugo zadržati u budvanskom području zbog velikog broja kupača, plovila i buke koja tijekom turističke sezone dolazi s mora. "Nažalost, vjerujemo da se ona tu neće dugo zadržavati jer one ipak traže mirnije mjesto gdje nema toliko ljudi. Za otok Svetog Nikole ima dosta kupača i plovila, tako da ne vjerujemo da će ostati duže", objasnila je Kojić.

Susret sa sredozemnom medvjedicom iskorišten je i kao prilika za apel javnosti da odgovornije pristupa zaštiti mora. Ronioci su pozvali građane i turiste da ne onečišćuju morski okoliš te da se prestane s praksama koje ugrožavaju morski život. Inače, sredozemna medvjedica smatra se jednom od najugroženijih vrsta tuljana na svijetu. Stručnjaci upozoravaju da, ako se životinja ugleda u moru, treba zadržati sigurnu udaljenost, ne uznemiravati je bukom ili naglim pokretima te izbjegavati približavanje plovilima.