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OPSADA U MANDRAMA

Mladić na Pagu teško ozlijeđen, policija blokirala područje i uhitila osumnjičenog: 'Već je bio u zatvoru...'

Šibenik: Ispred šibenske pošte gospo?a zaboravila kofer
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 14:48

Kako su priopćili iz policije, dojavu su zaprimili u četvrtak u 8.30 sati, a prema prvim informacijama, u Mandrama je tijekom jutra ozlijeđen jedan muškarac

Policija je u četvrtak ujutro intervenirala u Mandrama na otoku Pagu nakon dojave da je ozlijeđen mladić. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi 24 sata, incident se dogodio u blizini jedne kuće, a na terenu je bio veći broj policijskih službenika. Očevidac je za 24 sata rekao da se u mjestu čulo kako je netko izbo mlađeg muškarca. Naveo je i da je policija pokušavala uhititi osobu koju se povezuje s napadom te da je uhićenje na kraju provedeno u kući osumnjičenog. O slučaju se oglasila i zadarska policija. Kako su priopćili, dojavu su zaprimili u četvrtak u 8.30 sati, a prema prvim informacijama, u Mandrama je tijekom jutra ozlijeđen jedan muškarac.

"Liječnička pomoć ozlijeđenom 21-godišnjem hrvatskom državljaninu pruža se u zdravstvenoj ustanovi  te je pod medicinskom skrbi. Na mjestu događaja se provodi očevid", priopćila je PU zadarska. Sugovornik 24 sata tvrdi i da je osoba koja se dovodi u vezu s događajem otprije poznata mještanima. "Poznato nam je da je već i ranije bio u zatvoru zbog fizičkih napada. Godinama živi tu u našem mjestu. Koliko znamo, izbodenog mladića su prevezli u zadarsku bolnicu i bori se za život", rekao je. Iz policije su potvrdili da je uhićena osoba koja se dovodi u vezu s događajem. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti slučaja.

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