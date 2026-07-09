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Institut za razvoj ljudskih potencijala

STEM Learning Network – prva izmjena mjesečnog kalendara aktivnosti za srpanj 2026.

Institut za razvoj ljudskih potencijala
VL
Autor
Promo
09.07.2026.
u 16:43

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.557,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.

Projekt STEM Learning Network (SF.2.4.06.04.0081) započeo je s provedbom 20. ožujka 2025., a trajat će 24 mjeseca, do 20. ožujka 2027. godine. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 297.557,55 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 295.480,70 eura, a iznos EU sufinanciranja 251.158,59 eura.

Prijavitelj je Institut za razvoj ljudskih potencijala. Partneri na projektu su: Krugovi, centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište Algebra Bernays, Osnovna škola Hvar, Osnovna škola Pirovac, Osnovna škola Jakova Gotovca i Osnovna škola Mladost.

Projekt se provodi na području Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, i Grada Zagreba.

Tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta planirano je održavanje 240 STEM radionica sa sljedećim temama: STEAM matematika, Astronomija, Biologija i ekologija mora i GIS edukativne radionice, zatim organiziranje 24 STEM manifestacije, edukacije za zaposlenike/volontere OCD-a i partnerskih odgojno-obrazovnih institucija, studijski posjet inozemnoj organizaciji i pohađanje nacionalnih sajmova/konferencija.

Za više informacija posjetite esf.hr

Prva izmjena mjesečnog kalendara događanja za srpanj 2026. uključuje sljedeće aktivnosti:

Programi STEM radionica usmjereni su prema djeci osnovnoškolskog obrazovanja od 1. do 8. razreda osnovne škole. Sudjelovanje na STEM radionicama je besplatno za sve sudionike.

Za sudjelovanje u STEM radionicama potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa te suglasnost roditelja/skrbnika. Navedeni dokumenti, način prijave i kratki opis STEM radionica se nalaze na sljedećim mrežnim stranicama: 

https://institutspartak.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/

https://krugovi.hr/javni-poziv-za-ukljucivanje-djece-ucenika-na-stem-radionice/ 

Sudjelovanje na STEM manifestaciji je besplatno za sve sudionike.


Kontakt za više informacija:

Institut za razvoj ljudskih potencijala

Ulica 8. udarne dalmatinske brigade 40, 22000 Šibenik

E-mail: ispartak.stem@gmail.com

Telefon: 099/190-3083, 022/493-165

Ključne riječi
Institut za razvoj ljudskih potencijala STEM

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